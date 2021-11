Em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời như thế nào?

Vào ngày 25/7/1978, Louise Joy Brown, em bé đầu tiên được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm đã ra đời tại Bệnh viện Đa khoa Oldham and District ở Manchester, Anh, đánh đấu một bước phạt triển mới của nền y học thế giới. Bố mẹ của Louise là Peter và Lesley Brown. Sau khi kết hôn, Lesley Brown đã bị vô sinh nhiều năm do tắc nghẽn ống dẫn trứng. Tháng 11/1977, cô tham gia thử nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm. Một quả trứng chín đã được lấy ra khỏi buồng trứng của Lesley và được đưa tới phòng thí nghiệm để thụ tinh với tinh trùng của chồng cô, nhằm tạo ra một phôi thai. Phôi thai này đã được cấy vào tử cung vài ngày sau đó. Kỹ thuật này đã được bác sĩ phụ khoa Anh, Patrick Steptoe và nhà khoa học Robert Edwards, đã bắt đầu cộng tác nghiên cứu từ một thập niên trước đó. Khi quy trình được bảo đảm an toàn và thành công, nó mới được thực hiện trên người. Cuối cùng, cô bé Louise đã chào đời khoẻ mạnh trước nửa đêm bằng phương pháp mổ lấy thai và có cân nặng khoảng 2,5 kg, mở ra một hy vọng mới cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn. Thách thức lớn nhất với ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên không phải các vấn đề y học mà đến từ truyền thông, khi gia đình Brown phải đối mặt với sự theo dõi của các phóng viên cùng những lời bàn tán của công chúng. Việc một em bé ra đời bằng cách thức hoàn toàn mới đã trở thành tiêu đề chính trên nhiều tờ báo khắp thế giới và đặt ra nhiều câu hỏi về pháp lý và đạo đức. Vài năm sau đó, gia đình Brown tiếp tục có một cô con gái thứ hai, Natalie, cũng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tháng 5/1999, Natalie trở thành người sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên sinh con. Việc thụ thai của Natalie là tự nhiên, đã giúp xoa dịu một số lo ngại rằng các bé gái thụ tinh trong ống nghiệm sẽ không thể mang thai một cách tự nhiên. Tháng 12/2006, “em bé ống nghiệm” Louise Brown cũng đã sinh một cậu con trai, Cameron John Mullinder. Em bé này cũng là kết quả của thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Đến nay, việc thụ thai trong ống nghiệm đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mới quý độc giả xem video: Bỏ 70 triệu đồng đi du lịch Châu Âu 28 ngày. Nguồn: VTV24.

