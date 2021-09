"Đứng ngồi không yên" vì iPhone 13 mất face ID nếu thay màn hình

Trong suốt nhiều năm qua, Apple luôn tạo ra những hạn chế trong sản phẩm của mình để không một ai, ngoại trừ chính Apple, có thể sửa chữa chúng. Và tất nhiên, iPhone 13 năm nay cũng không ngoại lệ. Trên các diễn đàn công nghệ, người dùng đang tỏ ra khá bức xúc vì: nếu thay màn hình iPhone 13 tại các trung tâm sửa chữa không phải của Apple, họ sẽ mất tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID, mặc dù hai thành phần linh kiện này vốn chẳng có chút liên quan nào đến nhau. Điều đáng nói là điều này xảy ra ngay khi chiếc iPhone được thay thế màn hình chính hãng, được bóc tách từ một chiếc máy khác. Tài khoản YouTube Phone Repair Guru đăng video thử thay màn hình iPhone 13 và nhận thấy Face ID của máy không hoạt động nếu người dùng không sửa chữa chính hãng tại trung tâm bảo hành của Apple. Thậm chí, dù đã lấy màn hình của hai chiếc iPhone 13 để đổi cho nhau nhưng máy vẫn báo lỗi. Đây được cho là cách mà Apple khuyến khích người dùng thay thế màn hình tại các Apple Store trung tâm sửa chữa uỷ quyền. Tuy nhiên, số tiền mà Apple đòi hỏi để thay thế màn hình là không hề rẻ. iPhone 13 Pro Max có giá thay màn hình là 329 USD, iPhone 13 Pro và iPhone 13 là 279 USD và iPhone 13 mini là 229 USD. Vì vậy, không ít người đã tìm đến các bên sửa chữa thứ ba nhằm có được một mức giá hợp lý hơn. Thực tế, trên những thế hệ iPhone 11 và iPhone 12 trước đó, các kỹ thuật viên nhỏ lẻ đã tìm được nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này. Đó là một con IC nằm trên màn hình, được Apple thiết lập để nó trở nên độc nhất với một chiếc iPhone duy nhất. Để thông báo màn hình không chính hãng không hiện lên, kỹ thuật viên sẽ cần lấy con IC từ màn hình cũ bằng cách khò nhiệt, sau đó hàn nó sang màn hình mới. Quá trình này được đánh giá là tồn tại nhiều rủi ro và khiến cho việc thay thế màn hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi mà Apple đã "khoá cứng" tính năng Face ID trên iPhone 13, người dùng bắt buộc phải tìm đến Apple nếu muốn dùng tính năng này. Bên cạnh những bất tiện về vấn đề sửa chữa, gần đây Apple đã thông báo rằng tính năng “Unlock with Apple Watch”, cho phép người dùng mở khóa iPhone khi đeo khẩu trang hoặc kính râm mà không cần đến Face ID hoặc mã pin, đang gặp lỗi trên iPhone 13. Có nhiều người dùng đã phản ánh rằng khi họ cố gắng mở khóa iPhone 13 bằng tính năng này, thì lại nhận được thông báo “Unable to Communicate with Apple Watch”. Một số người dùng iPhone 13 thậm chí không thể kích hoạt được tính năng này. Các báo cáo cho biết tính năng mở khóa bằng Apple Watch vẫn hoạt động tốt với iPhone X, iPhone 11 cho đến iPhone 12. Chỉ riêng những chiếc iPhone 13 mới ra mắt là gặp phải lỗi. Nguyên nhân cũng được Apple thông báo là do những chiếc iPhone 13, chứ không phải do Apple Watch. Apple hứa rằng họ sẽ khắc phục lỗi kể trên trong một bản cập nhật phần mềm sớm nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng không biết khi nào thì bản cập nhật sửa lỗi này mới được ra mắt. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

