“Đứng hình” trước 3 nữ streamer xinh đẹp nhất nhì làng Liên Quân

Mèo 2k4 tên thật là Nguyễn Hoa, hiện tại đang là streamer của V Gaming. Cô nàng sinh ra ở Bảo Lộc - Lâm Đồng, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Cô nàng bén duyên với nghề streamer được khoảng 3 năm và cũng đã đạt được những thành công nhất định khi cũng vừa cán mốc hơn 1 triệu người theo dõi trên Tiktok nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Nữ streamer này luôn gây ấn tượng bởi sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt baby và giọng nói lanh lảnh. Mèo 2k4 là một trong những nữ streamer Liên Quân hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại. Cô nàng dự định sẽ tham gia diễn xuất, cũng sẽ thử sức với những mảng giải trí khác để trau dồi thêm kiến thức. Cái tên tiếp theo phải kể đến nữ streamer mới nổi lên Mía Sweet, cô nàng hiện đang được cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam săn đón. Mía Sweet tên thật là Trần Anh Thi, cô nàng sinh năm 2000, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu gương mặt có đôi nét của gái Hàn Quốc, cực xinh xắn và giọng nói vô cùng dễ thương, Mía Sweet là cô nàng streamer với phong cách ngọt ngào y như nick name của mình vậy. Không chỉ là một streamer, cô nàng còn là một Tiktoker sở hữu 300.000 lượt theo dõi. Trên fanpage cá nhân của Mía Sweet hiện đang sở hữu gần 10 ngàn theo dõi. Streamer Hạ Mi tên thật là Nguyễn Thu Minh, sinh năm 1993, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với nét đẹp ngây thơ, trong sáng cùng phong cách nói chuyện cuốn hút của mình, cô nàng ngay lập tức gây dựng cho mình một lượng fan đông đảo. Sau khoảng thời gian theo đuổi nghề, Hạ Mi đến nay đã có được chút thành quả đầu tiên do chính bản thân mình tạo dựng khi sở hữu fanpage hơn 470.000 lượt theo dõi và kênh YouTube khoảng 14.000 người đăng ký. Vốn là một cô nàng cá tính, có sở thích chơi game từ lâu nên Hạ Mi quyết định thử sức tập tành stream game. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Stream game - Nghề kiếm tiền từ GAME - Nguồn: VTV24

