Động đất ở Hà Nội, cảnh báo hoạt động của đới đứt gãy sông Hồng

Vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây (giờ Hà Nội) hôm nay, ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 4 độ Richter xảy ra tại khu vực H.Mỹ Đức (Hà Nội). Ảnh: Bản đồ tâm chấn động đất lúc sáng nay tại H.Mỹ Đức (Hà Nội). Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu. Nhiều người dân cho biết, họ cảm nhận rõ sự rung lắc từ trận động đất ở Hà Nội này. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội chịu ảnh hưởng động đất từ các khu vực khác. Gần đây nhất, vào ngày 17/11/2023, trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc, khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc. Vị trí tâm chấn trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu Nhiều người dân mô tả, đồ đạc trong nhà, đặc biệt là những chùm đèn trần trong nhà họ đã rung lắc, thể hiện rõ tác động từ động đất. Ảnh: Đèn trần của một văn phòng tầng 8 trên phố Minh Khai rung lắc (cắt từ video của người dân). Theo chuyên gia của Viện Địa Vật lý ứng dụng, Hà Nội nằm trên đới đứt gãy sông Hồng. Động đất ở Hà Nội có thể là dấu hiệu của một thời kỳ hoạt động của đoạn đứt gãy này trên đới sông Hồng, do đó, cần phải theo dõi để có những cảnh báo sớm. Theo các chuyên gia, những năm gần đây, động đất diễn ra khá liên tục ở Việt Nam và có chiều hướng tăng dần vể tần suất. Chẳng hạn tại Kon Tum, vào tháng 3/2023, có thời điểm xảy ra liên tiếp 4 trận động đất chỉ trong 1 ngày. Vào 8/3/2023, một trận động đất hiếm gặp đã xảy ra tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, địa phương nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội. Vào năm 2019, một trận động đất lớn có độ lớn 5.4 tại Cao Bằng cũng khiến hai xã Đàm Thủy và Đình Phong của huyện Trùng Khánh bị thiệt hại nặng. Trận động đất đã làm tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô con tại khu vực Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Trận động đất đã làm tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô con tại khu vực Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TNMT. Một nhà dân tại tổ 16, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị nứt tường do động đất gây ra. Ảnh: TNMT. Vào ngày 16/6/2020, lớp học điểm trường Mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè cũng đã có 2 cháu nhỏ bị thương trong trận động đất ở khu vực này. Ảnh: VOV. Cùng ngày hôm nay, 25/3, cũng đã xảy ra 2 trận động đất tại Kon Plong, Kon Tum. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương thời điểm này chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, người dân cần trang bị những kỹ năng khi xảy ra động đất. Quy tắc tam giác vàng là quy tắc tối ưu và hiệu quả nhất được các chuyên gia khuyên làm khi xảy ra động đất. Theo đó, hãy tìm lấy một đồ vật to lớn và chắc chắn như chiếc tủ, những đồ vật có thể bị đè bẹp nhưng vẫn để lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh nó. Với những rung chấn nhẹ do động đất, việc trốn dưới gầm bàn được làm bằng vật liệu chắc chắn cũng là một giải pháp tốt. Mời quý độc giả xem video: "Mưa sâu róm” ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất gây hoang mang".

Vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây (giờ Hà Nội) hôm nay, ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 4 độ Richter xảy ra tại khu vực H.Mỹ Đức (Hà Nội). Ảnh: Bản đồ tâm chấn động đất lúc sáng nay tại H.Mỹ Đức (Hà Nội). Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu. Nhiều người dân cho biết, họ cảm nhận rõ sự rung lắc từ trận động đất ở Hà Nội này. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội chịu ảnh hưởng động đất từ các khu vực khác. Gần đây nhất, vào ngày 17/11/2023, trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc, khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc. Vị trí tâm chấn trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu Nhiều người dân mô tả, đồ đạc trong nhà, đặc biệt là những chùm đèn trần trong nhà họ đã rung lắc, thể hiện rõ tác động từ động đất. Ảnh: Đèn trần của một văn phòng tầng 8 trên phố Minh Khai rung lắc (cắt từ video của người dân). Theo chuyên gia của Viện Địa Vật lý ứng dụng, Hà Nội nằm trên đới đứt gãy sông Hồng. Động đất ở Hà Nội có thể là dấu hiệu của một thời kỳ hoạt động của đoạn đứt gãy này trên đới sông Hồng, do đó, cần phải theo dõi để có những cảnh báo sớm. Theo các chuyên gia, những năm gần đây, động đất diễn ra khá liên tục ở Việt Nam và có chiều hướng tăng dần vể tần suất. Chẳng hạn tại Kon Tum, vào tháng 3/2023, có thời điểm xảy ra liên tiếp 4 trận động đất chỉ trong 1 ngày. Vào 8/3/2023, một trận động đất hiếm gặp đã xảy ra tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, địa phương nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội. Vào năm 2019, một trận động đất lớn có độ lớn 5.4 tại Cao Bằng cũng khiến hai xã Đàm Thủy và Đình Phong của huyện Trùng Khánh bị thiệt hại nặng. Trận động đất đã làm tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô con tại khu vực Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Trận động đất đã làm tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô con tại khu vực Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TNMT. Một nhà dân tại tổ 16, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị nứt tường do động đất gây ra. Ảnh: TNMT. Vào ngày 16/6/2020, lớp học điểm trường Mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè cũng đã có 2 cháu nhỏ bị thương trong trận động đất ở khu vực này. Ảnh: VOV. Cùng ngày hôm nay, 25/3, cũng đã xảy ra 2 trận động đất tại Kon Plong, Kon Tum. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương thời điểm này chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, người dân cần trang bị những kỹ năng khi xảy ra động đất. Quy tắc tam giác vàng là quy tắc tối ưu và hiệu quả nhất được các chuyên gia khuyên làm khi xảy ra động đất. Theo đó, hãy tìm lấy một đồ vật to lớn và chắc chắn như chiếc tủ, những đồ vật có thể bị đè bẹp nhưng vẫn để lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh nó. Với những rung chấn nhẹ do động đất, việc trốn dưới gầm bàn được làm bằng vật liệu chắc chắn cũng là một giải pháp tốt. Mời quý độc giả xem video: "Mưa sâu róm” ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất gây hoang mang".