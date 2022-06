Đối thủ của Galaxy S22 Ultra lộ diện, cấu hình không hề tầm thường!

Các tin đồn mới đây cho thấy, Xiaomi 12 Ultra sẽ sử dụng phần cứng camera giống như Xiaomi Mi 11 Ultra. Thiết lập này có thể bao gồm: camera chính 50MP (có chống rung quang học - OIS, có thể sử dụng cảm biến mới), camera tele hỗ trợ zoom quang 5x 48MP và camera siêu rộng 48MP. Cụm camera trên sẽ đi kèm một cảm biến 3D ToF. Phía trước, camera selfie sẽ sử dụng mô-đun 20MP giống như trên Xiaomi 11 Ultra của năm ngoái. Xiaomi 12 Ultra sẽ được trang bị màn hình AMOLED LTPO có kích thước 6.7 inch, hỗ trợ độ phân giải Quad-HD+ và tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang tới trải nghiệm xem tuỵet vời cho người dùng. Bên trong, mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ con chip Snapdragon 8+ Gen 1, đi kèm dung lượng RAM 8GB/12GB LPDDR5 và 256GB/512GB dung lượng lưu trữ chuẩn UFS 3.1. Điện thoại sẽ chạy MIUI 13 khi xuất xưởng dựa trên hệ điều hành Android 12. Ngoài ra, Xiaomi 12 Ultra còn được tiết lộ có pin 4,800 mAh với hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W và sạc nhanh không dây 50W. Theo các tin đồn, hệ thống máy ảnh này do Xiaomi và Leica cùng phát triển. Các báo cáo cho biết, Xiaomi 12 Ultra sẽ là chiếc flagship có khả năng chụp ảnh mạnh mẽ nhất trong các điện thoại Android ra mắt trong năm nay. Hiện vẫn chưa rõ Xiaomi 12 Ultra có màn hình phụ ở mặt sau hay không. Nhưng khả năng cao là mặt lưng sẽ có biểu tượng Leica màu đỏ nổi bật với kết cấu da. Xiaomi 12 Ultra có bốn phiên bản khác nhau cho người dùng lựa chọn, trong đó phiên bản rẻ nhất với bộ nhớ 8GB/256GB sẽ có mức giá 885 USD (khoảng 20.4 triệu đồng). Ba phiên bản còn lại sẽ có mức giá: 12GB/256GB – 960 USD (khoảng 22.16 triệu đồng), 12GB/512GB – 1,005 USD (khoảng 23.2 triệu đồng) và 16GB/512GB – 1,080 USD (khoảng 24.9 triệu đồng). Lei Jun, người sáng lập Xiaomi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Xiaomi cho biết chiếc flagship mới của họ sẽ nâng cao toàn diện sức mạnh của Xiaomi trong lĩnh vực chụp ảnh di động và trải nghiệm camera trên điện thoại di động. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

