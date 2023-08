Độc lạ những loài phong lan tí hon cực đẹp của Việt Nam

1. Lan trứng bướm thơm (Schoenorchis fragrans) là loài thực vật đặc hữu Việt Nam, được ghi nhận ở tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà). Ảnh: Lanu Jamir. Loài cây này có thân dài 1 cm, lá thuôn xếp 2 dãy sát nhau, dài 10 cm, rộng 1 cm. Ảnh: Ivaylo Zaykov. Hoa của loài phong lan này chỉ dài khoảng 5 mm, màu tím đậm, cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên thẳng đứng nhỏ, thùy giữa cong. Ảnh: Wikimedia Commons. Cả một "giò" phong lan trứng bướm thơm chỉ to bằng ngón tay người lớn. Ảnh: Karole Schon. 2. Phong lan hạt đỏ (Bulbophyllum minutissimum) phân bố từ Ấn Độ đến Đông Nam Á và miền Đông Australia. Ở Việt Nam, chúng được ghi nhận ở khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: Jon Cara. Loài phong lan này có các củ tròn cỡ 2-3 mm mọc sát nhau, lá dài 1-2 mm, rụng vào mùa thu. Ảnh: Orchideen-journal.de. Hoa đơn độc, to 3 mm, cuống hoa dài 1 cm nở vào mùa đông. Cánh hoa rất mỏng, trong mờ. Ảnh: Epharmacognosy. Do kích cỡ siêu nhỏ, nếu chỉ nhìn thoáng qua nhiều người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một loài rêu chứ không phải là phong lan. Ảnh: iNaturalist. 3. Phong lan Bulbophyllum scaphiforme là họ hàng gần của phong lan hạt đỏ. Loài cây này được tìm thấy ở Thái Lan, Việt Nam (Điện Biên, Lâm Đồng) và Trung Quốc (Vân Nam). Ảnh: Roland Amsler. Mỗi cụm cây có kích thước 1,5-2,5 cm, gồm nhiều củ hình trái xoan, lá dài. Ảnh: Kurt Keller. Chùm hoa mọc từ gốc, dài 20-30 cm, nở 20-30 bông hoa, kích thước mỗi bông 5-10 mm. Hoa nở vào mùa xuân. Ảnh: Kurt Keller. Hoa của loài phong lan này có màu nâu đen lạ mắt. Môi hoa có sọc xanh sáng bóng. Ảnh: Kurt Keller. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

1. Lan trứng bướm thơm (Schoenorchis fragrans) là loài thực vật đặc hữu Việt Nam, được ghi nhận ở tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà). Ảnh: Lanu Jamir. Loài cây này có thân dài 1 cm, lá thuôn xếp 2 dãy sát nhau, dài 10 cm, rộng 1 cm. Ảnh: Ivaylo Zaykov. Hoa của loài phong lan này chỉ dài khoảng 5 mm, màu tím đậm, cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên thẳng đứng nhỏ, thùy giữa cong. Ảnh: Wikimedia Commons. Cả một "giò" phong lan trứng bướm thơm chỉ to bằng ngón tay người lớn. Ảnh: Karole Schon. 2. Phong lan hạt đỏ (Bulbophyllum minutissimum) phân bố từ Ấn Độ đến Đông Nam Á và miền Đông Australia. Ở Việt Nam, chúng được ghi nhận ở khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: Jon Cara. Loài phong lan này có các củ tròn cỡ 2-3 mm mọc sát nhau, lá dài 1-2 mm, rụng vào mùa thu. Ảnh: Orchideen-journal.de. Hoa đơn độc, to 3 mm, cuống hoa dài 1 cm nở vào mùa đông. Cánh hoa rất mỏng, trong mờ. Ảnh: Epharmacognosy. Do kích cỡ siêu nhỏ, nếu chỉ nhìn thoáng qua nhiều người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một loài rêu chứ không phải là phong lan. Ảnh: iNaturalist. 3. Phong lan Bulbophyllum scaphiforme là họ hàng gần của phong lan hạt đỏ. Loài cây này được tìm thấy ở Thái Lan, Việt Nam (Điện Biên, Lâm Đồng) và Trung Quốc (Vân Nam). Ảnh: Roland Amsler. Mỗi cụm cây có kích thước 1,5-2,5 cm, gồm nhiều củ hình trái xoan, lá dài. Ảnh: Kurt Keller. Chùm hoa mọc từ gốc, dài 20-30 cm, nở 20-30 bông hoa, kích thước mỗi bông 5-10 mm. Hoa nở vào mùa xuân. Ảnh: Kurt Keller. Hoa của loài phong lan này có màu nâu đen lạ mắt. Môi hoa có sọc xanh sáng bóng. Ảnh: Kurt Keller. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.