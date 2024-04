Độc đáo loài chim duy nhất có khả năng chạy trên mặt nước

Sử dụng đôi chân to lớn và sải chân nhanh nhẹn, loài chim lặn có thể chạy xa tới 20 mét trên mặt nước. Khả năng chạy trên mặt nước của chim lặn không được sử dụng để săn mồi mà là một phần của vũ điệu tìm kiếm bạn đời và xây tổ. Chim lặn sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, có kích thước lớn và mảnh mai, tựa như thiên nga, với màu sắc pha trộn giữa đen và trắng. Nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu về bí mật của khả năng này và phát hiện ra rằng chim lặn dùng chân như mái chèo và bước đi nhanh để di chuyển trên mặt nước. Bàn chân của chúng có thùy rộng, giúp chống lại trọng lực và giảm ma sát khi di chuyển. Hiện, số lượng chim lặn đang giảm dần do săn bắt và mất môi trường sống, đặc biệt là do ô nhiễm dầu. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

