Độc chiêu tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa của người Nhật

Vào mùa Hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, bao gồm việc dùng máy điều hòa không khí để không gian trong phòng mát mẻ, dễ chịu. Để tiết kiệm điện và giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng trong mùa nắng nóng, người dân Nhật Bản có những "bí kíp" sử dụng máy điều hòa không khí hiệu quả. Trong đó, nhiều gia đình Nhật Bản không điều chỉnh quạt gió thổi mạnh hướng về một vị trí cố định. Bởi lẽ, việc làm này vừa tốn điện vừa không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, người dân Nhật Bản thường để quạt thổi ở chế độ tự động. Khi ở chế độ này, gió sẽ thổi lên - xuống, trái - phải đều khắp căn phòng và tiết kiệm điện vì công suất thổi tự động của quạt nhỏ hơn các chế độ khác. Một "bí kíp" sử dụng máy điều hòa không khí hiệu quả mùa nắng nóng khác là thường xuyên vệ sinh bộ phận lọc không khí. Việc vệ sinh bộ phận lọc không khí được người Nhật Bản tiến hành thường xuyên khoảng 1 - 2 lần/tuần. Thông thường, người dân thường dùng nước lạnh để tẩy rửa bụi bẩn bám ở bộ phận lọc không khí. Sau đó, chúng được để ráo nước và khô hoàn toàn trước khi lắp đặt trở lại. Nhờ vệ sinh theo chu kỳ như vậy, máy điều hòa không khí sẽ hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm điện hơn. Tiếp đến, người dân ở Nhật Bản điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức từ 27 - 28 độ C. Khi sử dụng máy điều hòa không khí ở mức này sẽ giảm hóa đơn tiền điện khoảng 10% so với mức nhiệt độ thấp hơn 27 độ C. Người dân ở Nhật Bản còn có "bí kíp" giảm tải cho máy điều hòa không khí là tránh ánh nắng mặt trời chiếu rọi trực tiếp lên dàn nóng. Thông qua việc dùng những tấm bạc cách nhiệt che phủ lên dàn nóng, máy điều hòa không khí sẽ tránh được nguy cơ hoạt động quá tải, thậm chí tạm dừng hoạt động vì nhiệt độ ngoài trời quá cao. Điều này cũng giúp giảm hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình. Mời độc giả xem video: Nắng nóng đỉnh điểm, chú ý dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị sốc nhiệt.

