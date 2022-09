Đọ thời lượng pin của iPhone 14 với các smartphone cao cấp

Mrwhosetheboss, tài khoản YouTube có hơn 11 triệu người theo dõi, đã thử đo thời lượng pin của iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max và các model tiền nhiệm gồm iPhone 13, 13 mini, 12 và SE 2022. Tất cả đều là máy mới, sạc đầy 100% pin và dùng cho đến khi cạn pin. iPhone 14 Pro Max là chiếc smartphone có dung lượng pin lớn nhất, còn iPhone SE (2022) là phiên bản có dung lượng pin thấp nhất, chỉ 2.018mAh. iPhone 14 Pro Max là sản phẩm có kích thước màn hình lớn và độ phân giải cao nhất. Bộ đôi iPhone 14 Pro Max và 14 Pro có tần số quét 120Hz, nghĩa là sẽ tốn pin hơn các sản phẩm còn lại. Youtuber này đã cho các sản phẩm hoạt động liên tục với các tác vụ giống hệt nhau, bao gồm chơi game, xem video, duyệt web, quay video… cho đến khi các mẫu smartphone thử nghiệm cạn kiệt pin hoàn toàn. Kết quả, iPhone 14 Pro Max có thời lượng pin dài nhất với 9 tiếng 31 phút, gấp đôi SE 2022 - model nhanh hết pin nhất với 4 tiếng 52 phút. iPhone 14 Pro xếp vị trí thứ hai với 7 tiếng 49 phút, còn iPhone 14 đạt 7 tiếng 11 phút. Điều này cho thấy dường như Apple đã không quá lời về thời lượng sử dụng pin trên chiếc iPhone cao cấp nhất hiện nay của hãng. Một YouTuber công nghệ nổi tiếng khác là TechDroider lại đo pin của iPhone 14 Pro Max với 13 Pro Max và loạt thiết bị Android gồm Xiaomi 12s Ultra, Motorola Edge30 Ultra, Samsung S22 Ultra và OnePlus 10 Pro. TechDroider lựa chọn các mẫu smartphone này để so sánh vì chúng đều có màn hình kích cỡ tương đương nhau và dung lượng pin gần bằng nhau. Trong số các mẫu smartphone được mang ra so sánh, iPhone 14 Pro Max sở hữu thỏi pin khiêm tốn nhất với dung lượng chỉ 4.323mAh. Còn Galaxy S22 Ultra và OnePlus 10 Pro được trang bị thỏi pin lớn nhất, dung lượng 5.000mAh. Để đảm bảo tính cân bằng khi so sánh thời lượng sử dụng pin, các mẫu smartphone đều được sạc đầy pin 100%, thiết lập độ sáng màn hình và độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, với tần số làm quét màn hình tối đa. iPhone 14 Pro Max tiếp tục dẫn đầu với thời lượng pin 10 tiếng 22 phút. Trong khi đó, S22 Ultra "bỏ cuộc" sớm nhất với 9 tiếng 29 phút. Mẫu OnePlus 10 Pro đạt 9 tiếng 34 phút, 12s Ultra là 9 tiếng 44 phút, còn Edge30 Ultra đạt 10 tiếng 1 phút. Sản phẩm của Motorola cũng là máy nóng nhất trong quá trình hoạt động. iPhone 13 Pro Max xếp thứ hai với 10 tiếng 12 phút. Tuy nhiên, nếu so sánh về tốc độ sạc, dù có thỏi pin nhỏ, nhưng vì công suất sạc thấp, iPhone 14 Pro Max là thiết bị có tốc độ sạc pin lâu nhất, mất 1 giờ 51 phút mới có thể sạc đầy. Galaxy S22 Ultra xếp ở vị trí tiếp theo khi cần 1 giờ 17 phút để sạc đầy thỏi pin 5.000mAh của mình. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

