Dở khóc dở cười những sáng tạo của con người khi quá rảnh rỗi

Hai thùng Mac Pro xịn xò được dùng làm chân bàn cực chất. Chiếc móc dây sạc tưởng chừng vô cùng tiện lợi nhưng khi mở ra ai cũng tá hỏa khi thấy vật liệu làm bằng kim loại và được...nối thẳng vào chân cắm. Sự sáng tạo của con người là không giới hạn, thành phẩm nối điện này đã chứng minh tất cả. Ai bảo tay cầm chơi game hỏng chỉ có thể đem vứt đi? Bạn còn có thể tận dụng làm ổ sạc, kiêm ống cắm bút tiện lợi thế này. Nút bấm chơi game siêu chắc chắn được trang bị ngay trên tủ. Một bộ case máy tính từ thùng rác cũ - sản phẩm sáng tạo không tưởng của các game thủ nghiệp dư. Một bộ case khác tái chế từ bếp ga mini cũ. Giải pháp tuyệt vời để tránh nóng case khi chơi game quá lâu. "Rảnh rỗi sinh nông nổi", một game thủ cho ra đời bộ case PC với quạt tản nhiệt phiên bản siêu to khổng lồ. Nếu bạn đang thiếu chiếc móc xinh xắn thì hãy tham khảo sản phẩm móc chìa khóa sáng tạo không tưởng, vừa hiện đại vừa tiện lợi này. Case máy tính độc đáo : KONG PC Mod - Khi công nghệ kết hợp vs phim ảnh | An Phat PC. Nguồn: Youtube

