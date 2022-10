Đổ gục trước điểm nhấn đáng giá nhất trên mẫu iPhone 14 Pro

Nâng cấp về camera là một trong những thay đổi đáng giá nhất trên iPhone 14 Pro. Đây cũng là lần đầu tiên smartphone của Apple sở hữu một cảm biến có độ phân giải cao, lên đến 48 MP. Nhưng điều đặc biệt của cụm camera hoàn toàn mới này không chỉ nằm ở việc người dùng có thể chụp ra những tấm ảnh sắc nét, có độ chi tiết cao. The Verge nhận định điểm sáng của camera trên iPhone Pro là cảm biến tele 12 MP ở giữa. Với ống kính này, Apple đã bổ sung chế độ zoom quang 2x vào ứng dụng máy ảnh, cắt hình ảnh nhằm giả vờ tạo ra ảnh zoom tele. Nghe đơn giản nhưng đây lại là tính năng rất đáng giá, The Verge nhận định. Với những người dùng thông thường, zoom 2x gần như tương tự với khả năng zoom kỹ thuật số thông thường. Công nghệ zoom này sẽ cắt các khu vực xung quanh vật thể, sau đó dùng thuật toán để phóng to phần còn lại của hình ảnh. Sau đó, để giữ nguyên độ phân giải, thiết bị buộc phải tự điều chỉnh hay “vẽ lại” hình ảnh cho rõ nét. Nhược điểm của zoom kỹ thuật số là sẽ làm ảnh chụp bị giảm mật độ điểm ảnh và chất lượng. Hiện nay, công nghệ zoom này đang ngày càng tân tiến khi tích hợp các công nghệ AI hay máy học. Nhưng với Apple, hãng công nghệ chọn một hướng đi mới khi zoom 2x của hãng sẽ cắt ở khu vực trung tâm hình ảnh có độ phân giải 12 MP của cảm biến. Nhờ đó, người dùng sẽ nhận được ảnh chụp có mật độ điểm ảnh cao mà không cần sử dụng đến phương pháp gộp điểm ảnh hay “vẽ lại” hình ảnh như trước đây. Nếu người dùng chụp phong cảnh hay cách một khoảng cách xa so với chủ thể, zoom 2x sẽ không có nhiều sự khác biệt so với ống kính góc rộng tiêu cự 24 mm trên iPhone 14 Pro. Song, zoom 2x sẽ bộc lộ lợi thế của mình trong điều kiện ánh sáng đầy đủ với những vật thể gần, đặc biệt là với ảnh chân dung. Biết được điều này, Apple đã cài mặc định ống kính zoom 2x mỗi khi người dùng sử dụng chế độ chụp chân dung. Ở chế độ chụp này, ảnh chụp khi không zoom cận trông sẽ hơi rộng, dính quá nhiều vật thể thừa xung quanh nhưng zoom 3x thì lại quá gần. Khi đó, zoom 2x sẽ trở thành sự lựa chọn hợp lý. Theo The Verge, zoom 2x là tính năng hữu dụng với những người dùng không chuyên chụp ảnh. Nếu cảm biến 48 MP được xem như tiêu chuẩn chung cho mọi dòng iPhone sau này, rất có thể zoom 2x sẽ trở thành chế độ chụp mặc định mỗi khi chụp chân dung. Khi đó, người dùng sẽ không cần phải cách quá xa chủ thể để chụp bằng ống kính 3x như hiện tại, The Verge nhận định. Đây chính là điểm nhấn đang giá nhất trên mẫu iPhone 14 Pro. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

