Điều kinh khủng sẽ xảy ra với Trái đất khi “quả bom băng” thải khí

Theo khảo sát từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khối lượng khổng lồ metan và carbon hữu cơ này bị mắc kẹt dưới đáy Bắc Băng Dương, vốn là trầm tích đóng băng được bao phủ bởi 120 mét nước biển vào cuối Kỷ Băng hà khoảng 18.000 đến 14.000 năm trước. Sayedeh Sara Sayedi - nghiên cứu sinh tại Khoa Thực vật và Động vật hoang dã tại Đại học Brigham Young ở thành phố Salt Lake, cho biết, hầu hết lớp băng vĩnh cửu dưới đáy biển nằm trên thềm lục địa dưới Bắc Băng Dương. Lớp trầm tích này nằm sâu dưới mặt nước biển – nơi con người khó có thể tiếp cận. Do vậy, chúng ta chỉ có một chút dữ liệu về lượng carbon và khí metan bị chôn vùi ở đó cùng tốc độ các loại khí này giải phóng ra bầu khí quyển ở trên. Kết quả, họ ước tính rằng lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Băng Dương hiện đang chứa khoảng 60 tỷ tấn mêtan và 560 tỷ tấn carbon hữu cơ. Cũng theo tính toán của nhóm nghiên cứu, có khoảng 140 triệu tấn carbon dioxide và 5,3 triệu tấn khí mêtan thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu vào khí quyển mỗi năm. Con số này gần tương đương với lượng khí thải carbon của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, do quá ít dữ liệu nên những ước tính về lượng khí thải này vẫn chưa chính xác hoàn toàn. Việc một lượng lớn carbon và khí metan được giải phóng khỏi băng vĩnh cửu không hẳn là do lỗi của con người. Hiện tượng này đã bắt đầu sau thời kỳ cực đại Băng hà cuối cùng, vào khoảng 20000 năm trước. Trong 300 năm tới, các chuyên gia tính toán tỷ lệ phát thải khí nhà kính từ lớp băng vĩnh cửu dưới đáy biển sẽ tăng lên đáng kể nếu lượng khí thải carbon từ các hoạt động của con người vẫn tiếp diễn như bình thường. Cụ thể hơn, nếu lượng khí thải do con người tại ra tăng lên trong suốt thế kỷ 21, lớp băng vĩnh cửu sẽ thải ra lượng khí nhà kính nhiều gấp 4 lần so với lượng khí thải bắt đầu cắt giảm vào cuối năm nay. Nếu lượng khí thải tăng lên trong suốt thế kỷ 21, lớp băng vĩnh cửu sẽ thải ra lượng khí nhà kính nhiều gấp 4 lần so với năm nay. Theo kịch bản, lượng khí thải sẽ gia tăng trong vài thế kỷ tới, nhưng không đủ để tạo ra “bom metan”. Nhà nghiên cứu Sayedi cho biết, các nhà khoa học có nguy cơ tính toán sai lượng khí nhà kính thải vào bầu khí quyển. Điều đó có thể ảnh hưởng tới mục tiêu giảm phát thải. Sayedi bày tỏ hy vọng rằng, 5 - 10 năm tới, nghiên cứu về lớp băng vĩnh cửu dưới đáy biển có thể cung cấp chắc chắn về lượng carbon thực sự ở dưới đó. Các yếu tố khác, như mức độ bao phủ của băng biển, cũng có thể ảnh hưởng đến lượng CO2 rò rỉ vào khí quyển.

