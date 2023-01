Điều đặc biệt về loài hoa “chứng nhân lịch sử” ở Nhật Bản

Hoa anh đào còn có tên tiếng Nhật là Sakura - một loài hoa cực kỳ quan trọng với người dân Nhật Bản. Một loài hoa gắn liền với truyền thống, lịch sử và rất giàu ý nghĩa văn hóa. (Nguồn: META.vn) Năm 710 - 794: hoa anh đào gắn với những tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản. Trong giai đoạn này, người Nhật đã bắt đầu đem các hạt giống Sakura trên núi xuống những khu vực đông đúc người dân sinh sống. (Nguồn: tsunagu Japan) Năm 712: hoa anh đào lần đầu tiên được ghi lại trong tài liệu cổ "Cổ sự ký" (Kojiki) của Nhật. Cổ sự ký là tuyển tập những câu chuyện kể về lịch sử Nhật Bản, từ thuở thần thoại Thiên hoàng Jimmu tới thời Thiên Hoàng Suiko (597). (Nguồn: TNT TRAVEL) Năm 1192: hoa anh đào - biểu tượng cho tinh thần võ sĩ Samurai. Yoritomo no Minamoto sinh ra trong thời kì loạn lạc. Ông đã đánh bại tầng lớp quý tộc và thành lập chính quyền quân sự đồ sộ ở Kamakura, gây dựng nền chính trị võ gia. Hoa anh đào từ lúc đó dần trở thành biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo. (Nguồn: Lửa Việt) Năm 1868 - 1912: biểu tượng cho sự hy sinh. Nhật Bản từ năm 1868 đến năm 1912 bước vào thời Minh Trị. Trong thời kì này, đất nước bắt đầu vào công cuộc hiện đại hóa và dần vươn lên thành một cường quốc. Năm 1912: tượng trưng cho tình hữu nghị và sự liên minh chính trị. Thay mặt những người dân Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản mang tặng nước Mỹ 3.000 cây hoa anh đào. Cây anh đào được trao như một món quà biểu tượng cho tình hữu nghị và sự hợp tác về mặt chính trị giữa Nhật Bản và Mỹ. (Nguồn: Flickr) Nhật Bản còn tặng cây anh đào cho nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. (Nguồn: Flickr) Năm 2011 : hoa anh đào tượng trưng cho niềm hy vọng. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một cơn sóng thần đã tấn công vào Nhật Bản. Mọi thứ chỉ còn lại đổ nát, hoang tàn. (Nguồn: Kenh14) Nhưng chỉ một tháng sau, những chồi non lại mọc lên, mang lại niềm hi vọng cho người dân Nhật Bản. Họ lại bắt đầu khôi phục, xây dựng cuộc sống mới sau những tàn phá của thiên tai. Cảnh những chồi non của Sakura mọc lên, mang lại niềm hi vọng cho người dân Nhật Bản được tái hiện qua bộ phim "The Tsunami and the Cherry Blossom". (Nguồn: Pexels) Câu chuyện trên cũng đã được đưa lên màn ảnh rộng qua bộ phim ngắn mang tên "The Tsunami and the Cherry Blossom" (Sóng thần và hoa anh đào), khiến cho cả thế giới phải trầm trồ và cảm động vì tinh thần quật cường của người Nhật. Không khó hiểu khi bộ phim này đã được đề cử giải Oscar vào năm 2012. (Nguồn: Good Housekeeping) Nhưng với người dân Nhật Bản, bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này, đây cũng là lúc mà họ được ôn lại những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc - một dân tộc luôn kiên cường, bất khuất, một dân tộc luôn đầy ắp niềm hy vọng và khát khao. (Nguồn: Time of India)

Hoa anh đào còn có tên tiếng Nhật là Sakura - một loài hoa cực kỳ quan trọng với người dân Nhật Bản. Một loài hoa gắn liền với truyền thống, lịch sử và rất giàu ý nghĩa văn hóa. (Nguồn: META.vn) Năm 710 - 794: hoa anh đào gắn với những tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản . Trong giai đoạn này, người Nhật đã bắt đầu đem các hạt giống Sakura trên núi xuống những khu vực đông đúc người dân sinh sống. (Nguồn: tsunagu Japan) Năm 712: hoa anh đào lần đầu tiên được ghi lại trong tài liệu cổ "Cổ sự ký" (Kojiki) của Nhật. Cổ sự ký là tuyển tập những câu chuyện kể về lịch sử Nhật Bản, từ thuở thần thoại Thiên hoàng Jimmu tới thời Thiên Hoàng Suiko (597). (Nguồn: TNT TRAVEL) Năm 1192: hoa anh đào - biểu tượng cho tinh thần võ sĩ Samurai. Yoritomo no Minamoto sinh ra trong thời kì loạn lạc. Ông đã đánh bại tầng lớp quý tộc và thành lập chính quyền quân sự đồ sộ ở Kamakura, gây dựng nền chính trị võ gia. Hoa anh đào từ lúc đó dần trở thành biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo. (Nguồn: Lửa Việt) Năm 1868 - 1912: biểu tượng cho sự hy sinh. Nhật Bản từ năm 1868 đến năm 1912 bước vào thời Minh Trị. Trong thời kì này, đất nước bắt đầu vào công cuộc hiện đại hóa và dần vươn lên thành một cường quốc. Năm 1912: tượng trưng cho tình hữu nghị và sự liên minh chính trị. Thay mặt những người dân Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản mang tặng nước Mỹ 3.000 cây hoa anh đào. Cây anh đào được trao như một món quà biểu tượng cho tình hữu nghị và sự hợp tác về mặt chính trị giữa Nhật Bản và Mỹ. (Nguồn: Flickr) Nhật Bản còn tặng cây anh đào cho nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. (Nguồn: Flickr) Năm 2011 : hoa anh đào tượng trưng cho niềm hy vọng. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một cơn sóng thần đã tấn công vào Nhật Bản. Mọi thứ chỉ còn lại đổ nát, hoang tàn. (Nguồn: Kenh14) Nhưng chỉ một tháng sau, những chồi non lại mọc lên, mang lại niềm hi vọng cho người dân Nhật Bản. Họ lại bắt đầu khôi phục, xây dựng cuộc sống mới sau những tàn phá của thiên tai. Cảnh những chồi non của Sakura mọc lên, mang lại niềm hi vọng cho người dân Nhật Bản được tái hiện qua bộ phim "The Tsunami and the Cherry Blossom". (Nguồn: Pexels) Câu chuyện trên cũng đã được đưa lên màn ảnh rộng qua bộ phim ngắn mang tên "The Tsunami and the Cherry Blossom" (Sóng thần và hoa anh đào), khiến cho cả thế giới phải trầm trồ và cảm động vì tinh thần quật cường của người Nhật. Không khó hiểu khi bộ phim này đã được đề cử giải Oscar vào năm 2012. (Nguồn: Good Housekeeping) Nhưng với người dân Nhật Bản, bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này, đây cũng là lúc mà họ được ôn lại những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc - một dân tộc luôn kiên cường, bất khuất, một dân tộc luôn đầy ắp niềm hy vọng và khát khao. (Nguồn: Time of India)