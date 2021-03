Điểm mặt smartphone “ngon, bổ, rẻ” giá khoảng 3 triệu đồng

Google Pixel 3 được ra mắt từ năm 2019 sở hữu khả năng hoạt động mượt mà, trơn tru nhờ việc Google cam kết cập nhật phần mềm liên tục trong 3 năm. Bên cạnh đó, nhờ cài đặt thuần Android nên người dùng Pixel 3 không cần phải lo lắng về vấn đề lag hay trễ trong quá trình sử dụng. Pixel 3 có khả năng chụp hình rất đẹp và nổi bật, dù cũng chỉ có một camera đơn 12.2MP với khẩu độ f/1.8, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh Pixel Visual Core. Máy có màn hình 5.5 inch như 6S Plus với độ phân giải Full HD+ cao hơn, vi xử lý cao cấp Snapdragon 845 của Qualcomm, RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong. iPhone 6S Plus vẫn là một lựa chọn hấp dẫn ở phân phúc giá khoảng 3 triệu đồng dù đã ra đời được 7 năm. Máy vẫn giữ được sự yêu thích của người dùng do Apple hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS mới. Do đó vẫn mang lại sự mượt mà trong sử dụng thường ngày. iPhone 6s Plus sở hữu cảm biến vân tay TouchID 2.0, màn hình cảm ứng lực 3Dtouch kích thước 5.5 inch Retina HD. Bộ vi xử lý Apple A9 dù đã cũ nhưng vẫn chạy rất mượt.Xiaomi Redmi 9T không những có thiết kế bắt mắt cùng phần cứng tốt mà còn sở hữu cụm camera nổi bật và pin khỏe. Màn hình LCD IPS kích thước 6.53 inch và độ phân giải Full HD+ với kiểu thiết kế giọt nước để bố trí camera selfie 8MP. Redmi 9T trang bị chip Snapdragon 662 với RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong (có cả phiên bản RAM 6GB + ROM 128GB) cùng viên pin tới 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Cụm camera ở mặt sau đã được nâng cấp với 4 camera gồm camera chính góc rộng 48MP, camera góc siêu rộng 8MP, camera đo chiều sâu 2MP và camera macro 2MP. Xiaomi Poco M3 có mặt lưng giả da rất ấn tượng, không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn giúp chống bám vân tay và mồ hôi, điều mà không có đối thủ nào trong phân khúc giá làm được. Chip Snapdragon 662, RAM 4GB và bộ nhớ trong thì tương đương Joy4. Poco M3 có màn hình giọt nước kích thước 6.53 inch, độ phân giải Full HD+, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3 và được chứng nhận bảo vệ mắt bởi Rheinland (2 tính năng hơn Joy 4). Poco M3 sở hữu camera đặc biệt so với các dòng smartphone trên thị trường. Cụm camera này kế khá lớn và được Xiaomi bố trí cả logo bên trong. Về thông số, máy chỉ có 3 camera với camera chính 48MP f/1.79, camera macro 2MP và camera đo chiều sâu 2MP. Vsmart Joy 4 xứng đáng giữ "ngôi vương" trong danh sách nhờ chip Snapdragon 665 cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng, kể cả chơi game. Joy 4 có RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB, đáp ứng đủ nhu cầu chụp ảnh, quay video cũng như lưu trữ tài liệu cá nhân. Nếu muốn mở rộng lưu trữ, máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Vsmart Joy 4 có màn hình lớn kích thước 6.5 inch độ phân giải Full HD+ tấm nền LTPS IPS LCD. Mặt sau Joy 4 là cụm 4 camera với camera chính 16MP khẩu độ f/1.8, kết hợp camera góc rộng 8MP, f/2.2, camera chân dung 2MP và cuối cùng là camera macro 2MP.

