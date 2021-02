"Điểm mặt anh tài" Galaxy dòng S-series trên từng phân khúc

Có thể nói, Galaxy S6/S6 Edge là smartphone đã giúp Samsung gặt hái được nhiều thành công nhờ vào sự đổi mới trong thiết kế, từ khung vỏ nhựa chuyển qua khung kim loại, mặt kính đã giúp người dùng trở lại với Samsung sau nhiều biến cố. Ngoài ra, Samsung Galaxy S6 cũng là một smartphone cực kỳ mạnh mẽ, cấu hình vượt trội cùng camera, màn hình sắc nét. Galaxy S7 và S7 Edge là con át chủ bài nửa đầu 2016 của Samsung và cho đến thời điểm này nó vẫn được đại đa số người dùng yêu thích không chỉ bởi thiết kế sang trọng, tinh tế mà còn bởi việc sở hữu các tính năng vượt trội mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai khi sử dụng. Ngay sau khi được trình làng, Galaxy S8 và Galaxy S8 + đã được đánh giá là ăn đứt các iPhone đời mới với với nhiều tính năng vượt trội và một thiết kế cực tinh tế. Galaxy S10 được ra mắt vào tháng 3/2019 cùng với S10 Plus và S10e. Nếu như người anh to lớn S10 Plus nhận được nhiều sự quan tâm vì nó lớn hơn, chứa nhiều thứ hơn đặc biệt là cụm camera kép phía trước thì S10 lại dành được sự thu hút chính nhờ sự nhỏ gọn của nó. Samsung Galaxy S10 Lite, gây chú ý đầu năm 2020 khi vẫn giữ nguyên những điểm mạnh chủ yếu của dòng Galaxy S cao cấp về hiệu năng và camera, tuy nhiên mức giá lại rẻ hơn kha khá so với đàn anh Galaxy S10/S10+. Đây cũng là smartphone Samsung đầu tiên được trang bị hệ thống siêu chống rung Super Steady OIS trên camera chính, mang lại các bức hình rõ hơn và video với độ ổn định cao, cùng phiên bản Android 10 với những tính năng mới lạ vô cùng tiện lợi. Về hiệu năng, chiếc điện thoại Galaxy S20 được đánh giá cho hiệu suất năng lượng tốt, hiệu năng mạnh mẽ nhờ được trang bị chip Exynos 990 8 nhân, nhanh hơn tới 20% cả về hiệu năng xử lý CPU và GPU so với thế hệ trước. Là flagship cao cấp, đắt nhất dòng nên rõ ràng S20 Ultra được Samsung đầu tư nhiều hơn hẳn. Máy được sở hữu nhiều tính năng mà S20 và S20+ không có được. Ở thiết kế, nhìn mặt trước các model dòng S20-series đều giống nhau. Tuy nhiên, ở cách lắp đặt cụm camera ở mặt lưng hơi khác một chút trên S20 Ultra cao cấp.

Có thể nói, Galaxy S6/S6 Edge là smartphone đã giúp Samsung gặt hái được nhiều thành công nhờ vào sự đổi mới trong thiết kế, từ khung vỏ nhựa chuyển qua khung kim loại, mặt kính đã giúp người dùng trở lại với Samsung sau nhiều biến cố. Ngoài ra, Samsung Galaxy S6 cũng là một smartphone cực kỳ mạnh mẽ, cấu hình vượt trội cùng camera, màn hình sắc nét. Galaxy S7 và S7 Edge là con át chủ bài nửa đầu 2016 của Samsung và cho đến thời điểm này nó vẫn được đại đa số người dùng yêu thích không chỉ bởi thiết kế sang trọng, tinh tế mà còn bởi việc sở hữu các tính năng vượt trội mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai khi sử dụng. Ngay sau khi được trình làng, Galaxy S8 và Galaxy S8 + đã được đánh giá là ăn đứt các iPhone đời mới với với nhiều tính năng vượt trội và một thiết kế cực tinh tế. Galaxy S10 được ra mắt vào tháng 3/2019 cùng với S10 Plus và S10e. Nếu như người anh to lớn S10 Plus nhận được nhiều sự quan tâm vì nó lớn hơn, chứa nhiều thứ hơn đặc biệt là cụm camera kép phía trước thì S10 lại dành được sự thu hút chính nhờ sự nhỏ gọn của nó. Samsung Galaxy S10 Lite, gây chú ý đầu năm 2020 khi vẫn giữ nguyên những điểm mạnh chủ yếu của dòng Galaxy S cao cấp về hiệu năng và camera, tuy nhiên mức giá lại rẻ hơn kha khá so với đàn anh Galaxy S10/S10+. Đây cũng là smartphone Samsung đầu tiên được trang bị hệ thống siêu chống rung Super Steady OIS trên camera chính, mang lại các bức hình rõ hơn và video với độ ổn định cao, cùng phiên bản Android 10 với những tính năng mới lạ vô cùng tiện lợi. Về hiệu năng, chiếc điện thoại Galaxy S20 được đánh giá cho hiệu suất năng lượng tốt, hiệu năng mạnh mẽ nhờ được trang bị chip Exynos 990 8 nhân, nhanh hơn tới 20% cả về hiệu năng xử lý CPU và GPU so với thế hệ trước. Là flagship cao cấp, đắt nhất dòng nên rõ ràng S20 Ultra được Samsung đầu tư nhiều hơn hẳn. Máy được sở hữu nhiều tính năng mà S20 và S20+ không có được. Ở thiết kế, nhìn mặt trước các model dòng S20-series đều giống nhau. Tuy nhiên, ở cách lắp đặt cụm camera ở mặt lưng hơi khác một chút trên S20 Ultra cao cấp.