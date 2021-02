Điểm đỗ cho ô tô bay đầu tiên thế giới... “nhỏ nhưng có võ”

Trung tâm, được gọi là “Air-One”, sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Ricky Sandhu, Giám đốc điều hành Cảng hàng không đô thị, cho biết trong một tuyên bố của eVTOL sẽ cần đến các Cảng hàng không đô thị. “Hơn một trăm năm trước, chuyến bay thương mại đầu tiên trên thế giới đã cất cánh, tạo ra thế giới kết nối hiện đại”. Air One sẽ nhỏ hơn 60% so với một sân bay truyền thống, điều này có ý nghĩa vì sân bay này không thực sự cần các đường hạ cánh dài. Air One tuyên bố rằng sân bay này có thể chạy hoàn toàn ngoài lưới điện, về mặt lý thuyết là đúng, có thể là bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời. Bộ phận di chuyển hàng không đô thị của Hyundai đã chọn Cảng Hàng không Đô thị làm đối tác vì ngay cả các eVTOL cũng cần một nơi nào đó để phát triển. Tuy nhiên, tin lớn là dự án đã chọn Vương quốc Anh sẽ là nơi đặt sân bay này. Pamela Cohn, Giám đốc điều hành bộ phận Urban Hyundai’s Air Mobility cho biết: “Air-One là một dự án độc đáo được thiết lập để giúp dẫn đường trong việc phát triển một mạng lưới cơ sở hạ tầng đa phương thức, có thể tiếp cận và mạnh mẽ cho việc di chuyển trong tương lai". Cảng Hàng không Đô thị có tiềm năng cách mạng hóa các thành phố trên toàn thế giới, giúp chúng kết nối hơn, sạch hơn và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế xanh. “Dự án này là hình ảnh thu nhỏ mục đích của quỹ Thử thách bay trong tương lai - đó là sự đổi mới ở mức tốt nhất - và sẽ giúp định vị Vương quốc Anh ở vị trí tiên phong trong lĩnh vực di chuyển hàng không đô thị bằng điện” - Đại diện dự án cho biết.

