Điểm danh những loài cá cảnh đẻ con lúc nhúc như chuột

Cá kiếm hay cá đuôi kiếm (Xiphophorus hellerii) dài 10 cm, là loài cá bản địa ở khu vực Trung Mỹ. Con đực trưởng thành của loài cá cảnh đẻ con rất phổ biến này có cái "kiếm" đặc trưng ở dưới đuôi. Dạng hoang dã của chúng có màu xanh nhạt. Ảnh: Aquadiction. Cá mún hay cá hột lựu (Xiphophorus variatus, Xiphophorus maculatus) dài 8 cm, có vùng phân bố, ngoại hình và tập tính khá giống với họ hàng gần là cá kiếm. Điểm khác biệt lớn nhất là con đực không có "kiếm" dài ở đuôi.Cá Molly (Poecilia sphenops, Poecilia velifera, Poecilia latipinna) dài 8 cm, gồm vài loài cá có quan hệ gần gũi thuộc chi Poecilia, phân bố ở Trung Mỹ và phía Bắc của Nam Mỹ. Các giống cá Molly do con người lai tạo rất phong phú về màu sắc và kiểu hình. Cá bảy màu (Poecilia reticulata) dài 4 cm, có nguồn gốc từ những vùng nước lặng nhiệt đới Nam Mỹ. Là loài cá cảnh phổ biến bậc nhất thế giới, cá bảy màu có hàng trăm giống khác nhau do con người lai tạo. Ở dạng hoang dã chúng cũng có màu sắc rất đẹp. Cá bảy màu Endler hay bảy màu rừng (Poecilia wingei) dài 4 cm, phân bố rộng ở Nam Mỹ. Màu sắc của chúng thay đổi tùy theo từng vùng sinh sống cụ thể. Bảy màu Endler có thể lai chéo với bảy màu thông thường để tạo ra con lai mang màu sắc rực rỡ hơn bố mẹ. Cá ăn muỗi (Gambusia affinis) dài 5 cm, phân bố từ miền Nam nước Mỹ đến Mexico. Loài cá cảnh ít được ưa chuộng này có ngoại hình khá giống cá bảy màu, nhưng không có màu sắc ấn tượng như họ hàng xa của mình. Cá Brachy vây đỏ (Brachyrhaphis roseni) dài 6 cm, là loài cá bản địa ở Costa Rica và Panama. Do bản tính hung hăng và hành vi ăn thịt đồng loại, chúng là loài cá cảnh khá kén người chơi. Cá Limia lưng gù (Limia nigrofasciata) dài 6 cm, được ghi nhận ở Haiti và Dominica. Loài cá cảnh có phần lưng gồ lên này khá hiếm gặp trên thị trường cả cảnh thế giới. Cá Skiffia đốm (Skiffia Multipunctata) dài 6 cm, là loài đặc hữu của lưu vực sông Lerma, Mexico. Chúng thuộc họ Goodeidae chứ không thuộc họ Khổng tước (Poeciliidae) như các loài cá noãn thai sinh đã đề cập ở trên. Đây cũng là một loài cá cảnh hiếm. Noãn thai sinh là một phương thức sinh sản ở động vật trong đó phôi phát triển bên trong trứng được giữ lại trong cơ thể của mẹ cho đến khi chúng đã sẵn sàng nở ra. Mời quý độc giả xem video: Xác định được loài Cua gây Ngộ Độc ở Thanh Hoá/Thời Sự VTV1.

Cá kiếm hay cá đuôi kiếm (Xiphophorus hellerii) dài 10 cm, là loài cá bản địa ở khu vực Trung Mỹ. Con đực trưởng thành của loài cá cảnh đẻ con rất phổ biến này có cái "kiếm" đặc trưng ở dưới đuôi. Dạng hoang dã của chúng có màu xanh nhạt. Ảnh: Aquadiction. Cá mún hay cá hột lựu (Xiphophorus variatus, Xiphophorus maculatus) dài 8 cm, có vùng phân bố, ngoại hình và tập tính khá giống với họ hàng gần là cá kiếm. Điểm khác biệt lớn nhất là con đực không có "kiếm" dài ở đuôi. Cá Molly (Poecilia sphenops, Poecilia velifera, Poecilia latipinna) dài 8 cm, gồm vài loài cá có quan hệ gần gũi thuộc chi Poecilia, phân bố ở Trung Mỹ và phía Bắc của Nam Mỹ. Các giống cá Molly do con người lai tạo rất phong phú về màu sắc và kiểu hình. Cá bảy màu (Poecilia reticulata) dài 4 cm, có nguồn gốc từ những vùng nước lặng nhiệt đới Nam Mỹ. Là loài cá cảnh phổ biến bậc nhất thế giới, cá bảy màu có hàng trăm giống khác nhau do con người lai tạo. Ở dạng hoang dã chúng cũng có màu sắc rất đẹp. Cá bảy màu Endler hay bảy màu rừng (Poecilia wingei) dài 4 cm, phân bố rộng ở Nam Mỹ. Màu sắc của chúng thay đổi tùy theo từng vùng sinh sống cụ thể. Bảy màu Endler có thể lai chéo với bảy màu thông thường để tạo ra con lai mang màu sắc rực rỡ hơn bố mẹ. Cá ăn muỗi (Gambusia affinis) dài 5 cm, phân bố từ miền Nam nước Mỹ đến Mexico. Loài cá cảnh ít được ưa chuộng này có ngoại hình khá giống cá bảy màu, nhưng không có màu sắc ấn tượng như họ hàng xa của mình. Cá Brachy vây đỏ (Brachyrhaphis roseni) dài 6 cm, là loài cá bản địa ở Costa Rica và Panama. Do bản tính hung hăng và hành vi ăn thịt đồng loại, chúng là loài cá cảnh khá kén người chơi. Cá Limia lưng gù (Limia nigrofasciata) dài 6 cm, được ghi nhận ở Haiti và Dominica. Loài cá cảnh có phần lưng gồ lên này khá hiếm gặp trên thị trường cả cảnh thế giới. Cá Skiffia đốm (Skiffia Multipunctata) dài 6 cm, là loài đặc hữu của lưu vực sông Lerma, Mexico. Chúng thuộc họ Goodeidae chứ không thuộc họ Khổng tước (Poeciliidae) như các loài cá noãn thai sinh đã đề cập ở trên. Đây cũng là một loài cá cảnh hiếm. Noãn thai sinh là một phương thức sinh sản ở động vật trong đó phôi phát triển bên trong trứng được giữ lại trong cơ thể của mẹ cho đến khi chúng đã sẵn sàng nở ra. Mời quý độc giả xem video: Xác định được loài Cua gây Ngộ Độc ở Thanh Hoá/Thời Sự VTV1.