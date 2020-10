Dịch vụ xóa người cũ giá 200k, tại sao không start-up ngay hôm nay?

Các ứng dụng và phần mềm photoshop trên smartphone, máy tính ngày nay hiện đại đến mức không chỉ làm mịn da, chỉnh dáng mà thậm chí còn có thể xóa người, xóa vật theo ý muốn. Mới đây, một tài khoản Twitter có tên là @hexappeal đã kiếm bộn tiền nhờ mở dịch vụ xóa người yêu cũ. Cụ thể, cô gái này mở dịch vụ xoá người cũ khỏi ảnh với giá chỉ 10 USD (khoảng 230.000 đồng) cho mỗi bức ảnh. Người yêu cũ, vợ/chồng cũ, hoặc những người, vật, cảnh không mong muốn khỏi ảnh đều được xóa đi đúng ý khách hàng Sau khi giới thiệu dịch vụ của mình trên Twitter, cô gái này đã nhận được rất nhiều yêu cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, bài Tweet của cô đã có hơn 160.000 lượt thích, 18.000 lượt retweet và 19.000 lượt trả lời chỉ sau ít ngày. Các khách hàng đều tỏ ra hài lòng trước dịch vụ của cô gái kia và thậm chí còn gửi phản hồi cho cô nàng. Điều thú vị được tài khoản @hexappeal chia sẻ đó là cô đã chỉnh sửa những hình ảnh trên chính chiếc iPhone của mình, chứ không phải bằng một công cụ phức tạp trên máy tính. Trước đó vào năm 2019, cư dân mạng cũng từng thích thú khi một dịch vụ tương tự có tên "Edit My Ex" trình làng. Nó cho phép người dùng xóa bất cứ "dấu tích" nào về người yêu cũ khỏi những bức hình của họ. Để sử dụng dịch vụ, tất những gì bạn phải làm chỉ là tải ảnh lên trang web của dịch vụ này và cho các "chuyên gia chỉnh sửa" biết chính xác bạn muốn xóa gì. Bận cần trả 12 USD và đợi lâu nhất là 48 tiếng để nhận được ''thành phẩm''. Thực tế, việc xóa người, vật thừa trên ảnh không hề khó như chúng ta nghĩ. Bạn thậm chí còn có thể start-up với dịch vụ xóa người cũ 200K này với một số ứng dụng trên điện thoại như Meitu hay Snapseed. Với Meitu, bạn vào phần Chỉnh sửa Ảnh và chọn bức ảnh có "người thừa" mà bạn muốn xoá và chọn hình cục tẩy. Tất cả những gì bạn cần làm là bôi màu phần cần xóa và chọn Lưu để có được bức ảnh như ý muốn. Sử dụng app Snapseed của Google để xóa vật thừa trong ảnh, bạn cũng làm theo các bước tương tự như với Meitu. Bạn có thể phóng to ảnh để công việc chỉnh sửa dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Thành quả sẽ là một bức ảnh "giả mà như thật'' thế này.

