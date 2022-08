Địa Trung Hải ấm lên bất thường, chuyên gia cảnh báo "nóng" thảm họa

Giới khoa học cho biết, các quốc gia vùng ven biển Địa Trung Hải đang chứng kiến những đợt nắng nóng bất thường, nhiệt độ tăng từ 3 độ C đến 5 độ C so với mức nhiệt trung bình cùng thời điểm này hàng năm. Nhiệt độ hiện tại thường xuyên trên 30 độ C. Nước biển ấm lên cũng đang là cảnh báo mới do tác động của biến đổi khí hậu bên cạnh những đợt nắng nóng kỷ lúc kéo dài ở nhiều quốc gia. Hiện tượng "đại dương nóng lên" xảy ra do các dòng hải lưu tạo ra các vùng nước ấm. Khi nhiệt độ khí quyển gia tăng thì sẽ khiến nhiệt độ nước biển ấm lên. Và giống như các đợt nắng nóng trên đất liền, các đợt "đại dương nóng lên" cũng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn do biển đổi khí hậu và tác động từ hoạt động của con người. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho biết khoảng 50 loài sinh vật biển, bao gồm san hô, bọt biển và rong biển đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở dọc theo hàng nghìn km ở bờ biển Địa Trung Hải. Ông Gil Rilov, nhà sinh vật học biển tại Viện nghiên cứu địa chất và hải dương học của Israel đồng thời là một trong những đồng tác giả của bài báo cho biết nhiệt độ nước biển trung bình vào mùa hè luôn ổn định ở 31 độ C. Tuy nhiên những vùng biển ấm lên sẽ khiến các sinh vật biển gặp nguy hiểm Nhóm nghiên cứu cho biết thế giới đang chứng kiến sự suy giảm đa dạng sinh học biển ở phía tây Địa Trung Hải, trong đó Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha là những quốc gia sẽ bị ảnh hưởng trong những năm tới. Ông Garabou chỉ ra rằng các vùng biển đã giúp cân bằng trái đất của chúng ta bằng cách hấp thụ 90% nhiệt lượng dư thừa của trái đất và 30% carbon dioxide thải vào khí quyển do sản xuất than, dầu và khí đốt. Chính hoạt động của con người đã đẩy đại dương đến một trạng thái như rối loạn chức năng. Các đợt nắng nóng kéo dài gần đây trong một khoảng thời gian nhất định gây ra hiện tượng không mưa và ít gió. Nắng nóng trên đất liền gây ra nhiệt độ đại dương ấm lên và cả hai xu hướng tác động lẫn nhau trong một vòng luẩn quẩn và khiến khí hậu trái đất nóng lên nhiều hơn. Những đợt nắng nóng kéo dài trên đất liền đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia xung quanh Địa Trung Hải, gây ra hiện tượng cháy rừng, hạn hán, mất mùa và nhiệt độ cao khủng khiếp. Những đợt nắng nóng trên biển kéo dài cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các quốc gia giáp Địa Trung Hải và hơn 500 triệu người sống ở đây Sinh vật biển cạn kiệt và du lịch sẽ bị ảnh hưởng khi những cơn bão trở nên phổ biến hơn. Mặc dù chiếm chưa đến 1% diện tích bề mặt đại dương toàn cầu, nhưng Địa Trung Hải là một trong những đại dương có đa dạng sinh học biển, chiếm 4% đến 18% số loài sinh vật biển được biết đến trên thế giới. Theo các kết quả nghiên cứu công bố gần đây, từ năm 1982 đến năm 2018, cứ mỗi thập kỷ nhiệt độ bề mặt nước biển ở Địa Trung Hải lại tăng 0,4 độ C. Các chuyên gia cho rằng cho dù mức nhiệt chỉ tăng thêm một chút ít nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả đại dương. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

