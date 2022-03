Đào giếng, phát hiện hòn đá cực xấu xí nhưng sánh ngang với vàng

Một lão nông đang cùng người thân của mình đào giếng sau nhà thì đụng trúng 1 hòn đá vô cùng xấu xí. Bề mặt của nó đầy lỗ và có kết cấu rất rõ ràng. Khi quan sát kĩ, họ phát hiện ra rằng bên trong các lỗ đá dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Lão nông liền lấy đèn pin soi vào các lỗ đá thì thấy chúng phát sáng. Sau khi mọi người cùng xem xét, họ kết luận rằng trong hòn đá này ắt hẳn có thứ gì đó quý giá ở bên trong. Ai nấy đều khuyên lão nông nhanh chóng tìm người có chuyên môn để kiểm tra hòn đá này. Sau khi đem hòn đá tới 1 trung tâm kiểm định đá quý, các chuyên gia đã xác nhận rằng đây là loại đá sáp ong hay còn gọi là hổ phách sáp ong. Theo các thử nghiệm vật lý, trọng lượng riêng của đá hổ phách sáp ong nằm trong khoảng từ 1,05 đến 1,10, chỉ lớn hơn một chút so với nước, cấu trúc bên trong không cố định. Độ cứng thang Mohs: 2 – 2.5. Loại đá này thực tế không phải do sáp ong tạo thành hay hóa thạch mà chúng là nhựa trên cây sau khi chảy xuống cuốn theo nhiều không khí vào bên trong. Sau khi những bọt khí này cứng lại, chúng tạo nên một màu vàng như sáp ong. Hổ phách sáp ong là tên gọi của những viên đá hổ phách có màu vàng như mỡ gà. Bên cạnh đó chúng cũng có màu trắng đục hoặc vàng trắng. So với hổ phách thông thường thì hổ phách sáp ong có sự khác biệt lớn nhất về màu sắc. Chúng chủ yếu có màu vàng đục. Một số có màu vàng trắng hay có thể là màu trắng đục. Nguyên nhân là bởi trong quá trình hình thành, nhựa chảy từ cây đã cuốn theo nhiều không khí. Đến lúc cứng lại, những bọt khí nhỏ li ti được tạo thành. Chính những bọt khí này đã tạo nên màu sắc vàng đục như sáp . Đặc biệt, nó còn có những điểm khác biệt nữa là tương đối giòn, dễ vỡ. Nên trong quá trình sử dụng cần lưu ý cẩn thận hơn các loại khác. Từ thời Tây Tạng, hổ phách sáp ong đã được so sánh với vàng bạc. Nó được săn tìm như lưu ly, san hô, xà cừ, mã não… Do đó, nó còn tượng trưng cho sự tôn quý. Sẽ đem đến cát tường tài lộc cho người sở hữu. Với nguồn năng lượng rất mạnh, loại hổ phách màu vàng tươi tắn này có rất nhiều công dụng. Ví dụ như xua đuổi tà ma; thanh lọc bầu không khí; loại bỏ những kẻ tiểu nhân và hóa giải những hiềm khích,… Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Một lão nông đang cùng người thân của mình đào giếng sau nhà thì đụng trúng 1 hòn đá vô cùng xấu xí. Bề mặt của nó đầy lỗ và có kết cấu rất rõ ràng. Khi quan sát kĩ, họ phát hiện ra rằng bên trong các lỗ đá dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Lão nông liền lấy đèn pin soi vào các lỗ đá thì thấy chúng phát sáng. Sau khi mọi người cùng xem xét, họ kết luận rằng trong hòn đá này ắt hẳn có thứ gì đó quý giá ở bên trong. Ai nấy đều khuyên lão nông nhanh chóng tìm người có chuyên môn để kiểm tra hòn đá này. Sau khi đem hòn đá tới 1 trung tâm kiểm định đá quý, các chuyên gia đã xác nhận rằng đây là loại đá sáp ong hay còn gọi là hổ phách sáp ong. Theo các thử nghiệm vật lý, trọng lượng riêng của đá hổ phách sáp ong nằm trong khoảng từ 1,05 đến 1,10, chỉ lớn hơn một chút so với nước, cấu trúc bên trong không cố định. Độ cứng thang Mohs: 2 – 2.5. Loại đá này thực tế không phải do sáp ong tạo thành hay hóa thạch mà chúng là nhựa trên cây sau khi chảy xuống cuốn theo nhiều không khí vào bên trong. Sau khi những bọt khí này cứng lại, chúng tạo nên một màu vàng như sáp ong. Hổ phách sáp ong là tên gọi của những viên đá hổ phách có màu vàng như mỡ gà. Bên cạnh đó chúng cũng có màu trắng đục hoặc vàng trắng. So với hổ phách thông thường thì hổ phách sáp ong có sự khác biệt lớn nhất về màu sắc. Chúng chủ yếu có màu vàng đục. Một số có màu vàng trắng hay có thể là màu trắng đục. Nguyên nhân là bởi trong quá trình hình thành, nhựa chảy từ cây đã cuốn theo nhiều không khí. Đến lúc cứng lại, những bọt khí nhỏ li ti được tạo thành. Chính những bọt khí này đã tạo nên màu sắc vàng đục như sáp . Đặc biệt, nó còn có những điểm khác biệt nữa là tương đối giòn, dễ vỡ. Nên trong quá trình sử dụng cần lưu ý cẩn thận hơn các loại khác. Từ thời Tây Tạng, hổ phách sáp ong đã được so sánh với vàng bạc. Nó được săn tìm như lưu ly, san hô, xà cừ, mã não… Do đó, nó còn tượng trưng cho sự tôn quý. Sẽ đem đến cát tường tài lộc cho người sở hữu. Với nguồn năng lượng rất mạnh, loại hổ phách màu vàng tươi tắn này có rất nhiều công dụng. Ví dụ như xua đuổi tà ma; thanh lọc bầu không khí; loại bỏ những kẻ tiểu nhân và hóa giải những hiềm khích,… Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT