Đáng sợ “hồ tử thần” đỏ như máu làm sinh vật biến thành “tượng sống“

Hồ Natron là hồ nước mặn thuộc địa phận phía Bắc của Tanzania, gần với biên giới Kenya. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Khi đến gần bờ hồ Natron ở Tanzania, du khách sẽ thấy một cảnh tượng rùng rợn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị. Ở đó, nằm rải rác trên mặt đất là những bức tượng đá vôi cứng ngắc mang hình thù của những con chim nhỏ, rũ cánh nằm chết. Nơi đây còn được biết đến nhiều hơn với cái tên "hồ Tử Thần". Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Thực tế, đó không hề là những bức tượng đá vôi như người ta tưởng, đó chính là những xác chết bị vôi hóa. Xác các con vật kém may mắn này được bảo quản tốt dưới lòng hồ. Hình dáng sống động của chúng vẫn được giữ nguyên, điều khiến chúng khác biệt so với khi còn sống là toàn thân được phủ trong những lớp xi măng bằng muối. "Thủ phạm" gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa một triệu năm tuổi, có tên gọi Ol Doinyo Lengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt. Xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt, vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối. Số ít loài sinh vật may mắn tồn tại được ở Natron là một vài loại tảo, vi khuẩn đặc hữu và chim hồng hạc. Hồ tử thần này là nơi lý tưởng duy nhất cho chim hồng hạc làm tổ trong mùa sinh sản. Đây là khu vực sinh sản thường xuyên của khoảng 2,5 triệu con hồng hạc. Loài hạc này cũng đang rơi vào tình trạng bị đe dọa bởi chúng không có môi trường lý tưởng nào khác để sinh sản ngoài hồ Natron. Môi trường kiềm của hồ là cái bẫy tuyệt vời chống lại những kẻ thù cố gắng tiếp cận tổ của chúng. Khả năng gây chết của hồ Natron lại đem đến không gian yên bình cho hồng hạc sinh sản. Ngoài hiện tượng phân hủy động vật một cách nhanh chóng, biến chúng thành những xác ướp nguyên vẹn thì hồ Natron còn nổi tiếng với một màu đỏ chết chóc. Màu đỏ này tươi tựa như máu được tạo ra bởi các loài vi khuẩn đặc biệt chỉ có ở nơi đây. Chính vì vậy, hồ Natron cũng là một thiên đường sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng cho các nhà họa sĩ, nhiếp ảnh gia và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hồ Natron là hồ nước mặn thuộc địa phận phía Bắc của Tanzania, gần với biên giới Kenya. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Khi đến gần bờ hồ Natron ở Tanzania, du khách sẽ thấy một cảnh tượng rùng rợn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị. Ở đó, nằm rải rác trên mặt đất là những bức tượng đá vôi cứng ngắc mang hình thù của những con chim nhỏ, rũ cánh nằm chết. Nơi đây còn được biết đến nhiều hơn với cái tên " hồ Tử Thần ". Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Thực tế, đó không hề là những bức tượng đá vôi như người ta tưởng, đó chính là những xác chết bị vôi hóa. Xác các con vật kém may mắn này được bảo quản tốt dưới lòng hồ. Hình dáng sống động của chúng vẫn được giữ nguyên, điều khiến chúng khác biệt so với khi còn sống là toàn thân được phủ trong những lớp xi măng bằng muối. "Thủ phạm" gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa một triệu năm tuổi, có tên gọi Ol Doinyo Lengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt. Xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt, vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối. Số ít loài sinh vật may mắn tồn tại được ở Natron là một vài loại tảo, vi khuẩn đặc hữu và chim hồng hạc. Hồ tử thần này là nơi lý tưởng duy nhất cho chim hồng hạc làm tổ trong mùa sinh sản. Đây là khu vực sinh sản thường xuyên của khoảng 2,5 triệu con hồng hạc. Loài hạc này cũng đang rơi vào tình trạng bị đe dọa bởi chúng không có môi trường lý tưởng nào khác để sinh sản ngoài hồ Natron. Môi trường kiềm của hồ là cái bẫy tuyệt vời chống lại những kẻ thù cố gắng tiếp cận tổ của chúng. Khả năng gây chết của hồ Natron lại đem đến không gian yên bình cho hồng hạc sinh sản. Ngoài hiện tượng phân hủy động vật một cách nhanh chóng, biến chúng thành những xác ướp nguyên vẹn thì hồ Natron còn nổi tiếng với một màu đỏ chết chóc. Màu đỏ này tươi tựa như máu được tạo ra bởi các loài vi khuẩn đặc biệt chỉ có ở nơi đây. Chính vì vậy, hồ Natron cũng là một thiên đường sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng cho các nhà họa sĩ, nhiếp ảnh gia và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.