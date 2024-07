Đang đi du lịch, sốc nặng khi bị 'quái thú' chặn đường

Clark và nhóm bạn đã dừng lại và quay phim con " quái thú" khi nó băng qua đường, sau đó báo cáo vị trí của con trăn Miến Điện khổng lồ này cho chính quyền địa phương. (Ảnh cắt từ clip) Trăn Miến Điện, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đã xuất hiện ở Florida từ năm 1979 và được coi là loài xâm lấn gây suy giảm quần thể động vật có vú tại đây. (Ảnh: The Reptile Database) Trăn Miến Điện (Python bivittatus) là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới. Chúng có thể đạt chiều dài lên đến 6,5 mét và nặng từ 90 đến 190 kg. (Ảnh: Wikipedia) Loài trăn này phân bố rộng rãi ở Nam và Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, và một số khu vực ở Trung Quốc. Chúng thường sống gần các đầm lầy, sông suối và đôi khi có thể leo cây.(Ảnh: India Biodiversity Portal) Trăn Miến Điện là những kẻ săn mồi khét tiếng với sức mạnh từ cơ bắp. Chúng có thể nuốt chửng con mồi lớn như dê, lợn và thậm chí cả cá sấu nhỏ. Chúng có khả năng nhịn đói trong thời gian dài nhưng khi săn mồi, chúng có thể ăn rất nhiều một lúc. (Ảnh: iNaturalist) Trăn Miến Điện có khả năng bơi lội xuất sắc và cần một nguồn nước lâu dài để sinh sống. Chúng cũng là những nhà leo núi giỏi với đuôi có thể quấn được. (Ảnh: National Geographic) Hiện nay, Trăn Miến Điện được xếp vào danh sách các loài sắp nguy cấp do mất môi trường sống và bị săn bắt quá mức. (Ảnh: Thai National Parks) Da của Trăn Miến Điện được sử dụng để làm túi xách, ví da và các sản phẩm thời trang khác. Tuy nhiên, việc buôn bán này cũng góp phần vào sự suy giảm số lượng của chúng trong tự nhiên. (Ảnh: Reptiles and Amphibians of Thailand) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

Clark và nhóm bạn đã dừng lại và quay phim con " quái thú" khi nó băng qua đường, sau đó báo cáo vị trí của con trăn Miến Điện khổng lồ này cho chính quyền địa phương. (Ảnh cắt từ clip) Trăn Miến Điện, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đã xuất hiện ở Florida từ năm 1979 và được coi là loài xâm lấn gây suy giảm quần thể động vật có vú tại đây. (Ảnh: The Reptile Database) Trăn Miến Điện (Python bivittatus) là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới. Chúng có thể đạt chiều dài lên đến 6,5 mét và nặng từ 90 đến 190 kg. (Ảnh: Wikipedia) Loài trăn này phân bố rộng rãi ở Nam và Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, và một số khu vực ở Trung Quốc. Chúng thường sống gần các đầm lầy, sông suối và đôi khi có thể leo cây.(Ảnh: India Biodiversity Portal) Trăn Miến Điện là những kẻ săn mồi khét tiếng với sức mạnh từ cơ bắp. Chúng có thể nuốt chửng con mồi lớn như dê, lợn và thậm chí cả cá sấu nhỏ. Chúng có khả năng nhịn đói trong thời gian dài nhưng khi săn mồi, chúng có thể ăn rất nhiều một lúc. (Ảnh: iNaturalist) Trăn Miến Điện có khả năng bơi lội xuất sắc và cần một nguồn nước lâu dài để sinh sống. Chúng cũng là những nhà leo núi giỏi với đuôi có thể quấn được. (Ảnh: National Geographic) Hiện nay, Trăn Miến Điện được xếp vào danh sách các loài sắp nguy cấp do mất môi trường sống và bị săn bắt quá mức. (Ảnh: Thai National Parks) Da của Trăn Miến Điện được sử dụng để làm túi xách, ví da và các sản phẩm thời trang khác. Tuy nhiên, việc buôn bán này cũng góp phần vào sự suy giảm số lượng của chúng trong tự nhiên. (Ảnh: Reptiles and Amphibians of Thailand) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.