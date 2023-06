Đang cuốc đất, bất ngờ đụng trúng bảo vật nghìn tỷ

Câu chuyện kể về một cô gái trẻ tên Ngụy Chấn Phương, người sống ở làng Thường Lâm, Trung Quốc. Một ngày nọ, khi cô đang làm việc trên đồng, cô tìm thấy một hòn đá to có ánh sáng màu vàng nhạt. Ban đầu, cô không biết vật này có giá trị gì nên mang về nhà và đưa cho bố. Khi ông bố của cô nhìn thấy hòn đá, ông lo lắng rằng đó có thể là một bảo vật quý và gia đình sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Tin tức về hòn đá này lan truyền khắp nơi, và nhiều lãnh đạo địa phương đã đến thuyết phục cô và gia đình giao lại nó cho nhà nước để nghiên cứu. Ban đầu, cha của cô không muốn trao lại hòn đá vì lo ngại về an ninh gia đình. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, cô đã thuyết phục cha mình giao nộp hòn đá cho các cơ quan chức năng để tránh rơi vào tay những người xấu. Sau khi được chuyên gia thẩm định, hòn đá được xác định là một viên kim cương tự nhiên lớn nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Với trọng lượng 158,7869 carat, nó được định giá lên tới 3.300 tỷ đồng. Viên kim cương này đã trở thành bảo vật quốc gia và được đặt tên là "Kim cương Thường Lâm". Do việc tìm được kim cương, Ngụy Chấn Phương trở nên nổi tiếng và được trao công việc trong một mỏ than. Cuộc sống và điều kiện kinh tế của gia đình cô cũng được cải thiện. Tuy nhiên, sau này, cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn khi chồng cô mắc bệnh và gia đình phải bán tài sản để trang trải điều trị. Ngụy Chấn Phương không báo cáo hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, mà luôn tự mình gánh vác gánh nặng tài chính. Dù đã trải qua nhiều khó khăn, Ngụy Chấn Phương không hối tiếc vì đã trao lại kim cương cho nhà nước. Đối với cô, sức khỏe và bình an của gia đình mới. >>>Xem thêm video:Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.

