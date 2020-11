Dàn “nam thần” làng streamer Trung Quốc khiến chị em... đổ ầm ầm

AT tên thật là Trần Thuận Cát (sinh năm 1993) từng là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp của X-Quest và từng là thành viên "nòng cốt" của đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp game Vương Giả Vinh Diệu. Đầu năm nay anh đã chính thức gia nhập LGD Goose-King of Glory với tư cách là trợ lý huấn luyện viên. Trong sự nghiệp chơi game của mình, AT cũng đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Nghề tay trái của AT là streamer Vương Giả Vinh Diệu trên nền tảng HuYa và được fan ưu ái đặt cho cái tên "minh tinh eSports", "Thái đáng yêu" bởi nhan sắc điển trai và có phần đáng yêu của anh chàng. Vương Tiểu Oai (sinh năm 1998) hiện là streamer game PUBG trên nền tảng Kuaishou với hơn 66.500 người theo dõi, Weibo của anh chàng cũng đã cán mốc 1 triệu người follow. Với nhan sắc chuẩn hotboy và lối trò chuyện cực duyên, Vương Tiểu Oai sở hữu lượng fan đông đảo. Nét đẹp trai có phần trẻ con của anh chàng khiến trái tim của các thiếu nữ xao xuyến. Trí Huân tên thật là Hứa Cương là streamer LMHT nổi tiếng tại nền tảng DouYu với hơn 18.000 người theo dõi. Nhan sắc của Hứa Cương được đánh giá là có nhiều nét giống tài tử Hoắc Kiến Hoa vô cùng nam tính. Mạng xã hội Weibo của nam streamer cũng có đến 80.000 người follow. Trương Đại Thần tên thật là Trương Hoằng Phát (sinh năm 1991) là streamer game Vương Giả Vinh Diệu vô cùng nổi tiếng tại nền tảng HuYa. Trương Đại Thần nổi tiếng bởi tài năng, sự hiểu biết sâu rộng, lối nói chuyện gần gũi và độ chiều fan hết nấc. Anh chàng đã không tiếc tiền mua một thùng iPhone 12 để tặng cho các fan hâm mộ của mình khiến ai cũng phải nể phục. Được mệnh danh là "đại ca" của làng eSports, Trương Đại Thần không chỉ nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ của cộng đồng fan eSports mà cư dân mạng cũng thật sự thích thú trước anh chàng "soái ca" đúng nghĩa này. Streamer - Tự do và trách nhiệm

