Cựu CEO Google cảnh báo: AI có thể gây nguy hiểm cho con người?

Trí tuệ nhân tạo ( AI) đã tiến bộ rất nhanh trong thập kỷ gần đây và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số rủi ro và thách thức khi áp dụng AI vào cuộc sống hàng ngày. Khả năng của AI gây rủi ro cho nhân loại đã trở thành một chủ đề nóng và đã nhận sự quan tâm và thảo luận sâu rộng. Mới đây, tại hội nghị CEO Council Summit do WSJ tổ chức ở London (Anh), Eric Schmidt, cựu CEO Google cho biết: "Rủi ro này định nghĩa rằng rất, rất, rất, rất nhiều người bị làm hại hoặc bị giết". Cựu CEO Google lo ngại AI có thể gây nguy hiểm cho con người và nhận định chính phủ các nước cần đảm bảo công nghệ này không bị kẻ xấu lợi dụng. Cựu CEO Google nêu một kịch bản vào tương lai gần, khi AI có khả năng tìm thấy lỗ hổng bảo mật zero-day trong hệ thống mạng, hoặc khám phá các dạng sinh học mới. AI có thể mang lại những cơ hội vô cùng lớn cho con người, nhưng cũng đi kèm với những nguy cơ tiềm tàng. Eric Schmidt đặc biệt nhấn mạnh về mối đe dọa của AI đối với việc xâm phạm quyền riêng tư và kiểm soát thông tin cá nhân của mỗi người. Cựu CEO Google cảnh báo rằng việc sử dụng AI không đúng cách có thể tạo ra hệ quả nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự tự do và quyền riêng tư của con người. Phát biểu của Eric Schmidt phản ánh một sự nhận thức cao về tầm quan trọng của việc định hình và kiểm soát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến các khía cạnh đạo đức, pháp lý và an ninh. Cần có sự thảo luận và hợp tác đa phương giữa các nhà lãnh đạo công nghệ, nhà chính trị và các nhà nghiên cứu để đảm bảo rằng AI phục vụ lợi ích của con người và không gây hại cho xã hội.

