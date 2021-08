Cực sốc vụ lính Liên Xô đụng độ "nảy lửa" với người ngoài hành tinh

Trong tập tài liệu mật đã nêu khá rõ về một cuộc va chạm giữa nhóm đĩa bay có màu đỏ, xanh lá cây và vàng bay lượn trên khu vực căn cứ quân sự của Liên Xô ở Nam Cực. Chính cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cũng đã từng tiết lộ tài liệu mật này vào năm 1991 và nhấn mạnh :" UFO tồn tại và nó cần phải được nhìn nhận nghiêm túc". Trong 250 trang tài liệu CIA thu được từ cơ quan mật vụ KGB (Nga) đã mô tả rất cặn kẽ về cuộc đụng độ giữa UFO và một đơn vị quân đội ở Siberia. Một tàu vũ trụ bất ngờ bay ở tầm thấp có hình dạng một chiếc đĩa xuất hiện trên đầu một đơn vị quân đội đang tiến hành các cuộc tập luyện theo kế hoạch. Một quả tên lửa đất đối không đã bắn trúng UFO. Ngay sau đó chiếc đĩa bay đã bị bắn hạ. Sau khi rơi xuống đất, một nhóm 5 người ngoài hành tinh có vóc dáng thấp nhưng có đầu to, đôi mắt đen to xuất hiện. Rời khỏi đống đổ nát của đĩa bay, những người ngoài hành tinh tiến đến gần nhau và sau đó “sáp nhập vào một vật thể duy nhất có hình cầu”. Vật thể này bắt đầu rung và rít lên rất lớn, sau đó biến thành một quầng sáng rực rỡ. Chỉ trong một vài giây, quả cầu phát sáng như một vụ nổ ánh sáng. Kết quả là 23 người lính đã bị… biến thành đá. Chỉ có hai người lính đứng trong bóng râm là thoát nạn. Ngay sau đó, theo báo cáo của KGB, tất cả tàn tích của chiếc đĩa bay và những thi thể biến thành đá của những người lính được đưa đến một cơ sở nghiên cứu khoa học bí mật gần Moscow để làm rõ. Sự việc sau đó không được CIA tiết lộ thêm và độ chính xác của thông tin này đến nay vẫn còn là bí ẩn. Vào thời kì cuối của Liên bang Xô viết, Bộ Quốc phòng Liên Xô đã thành lập một đơn vị mới để giải quyết những vấn đề bí ẩn, thậm chí... cố gắng thiết lập liên lạc với người ngoài hành tinh. Đơn vị này được gọi là "Ban nghiên cứu khả năng lạ thường của con người và các loại vũ khí đặc biệt". Nhóm đặc nhiệm bí mật mang phiên hiệu "Đơn vị 10003”. Vào đầu những năm 2000, tình hình trong Bộ Quốc phòng đã thay đổi. Cuối năm 2003, Tổng thống đã ký sắc lệnh giải thể đơn vị bí mật. Mời các bạn xem video: Dấu vết người ngoài hành tinh trong phim tài liệu về Mặt trăng. Nguồn: Neews.

