Cực sốc lý do khiến iPhone 13 "delay" cả tháng khắp Á, Âu

Người mua phải đợi iPhone 13 lâu hơn dự kiến phần lớn do nguồn cung cấp mô-đun camera cho 4 mẫu iPhone bị hạn chế vì một số lượng lớn linh kiện được lắp ráp tại Việt Nam. Mặc dù các báo cáo cho rằng bộ phận camera của iPhone 13 đang được ưu tiên hơn do đơn đặt hàng của Samsung giảm xuống dưới mức kỳ vọng, nhưng các chuỗi cung ứng tại Việt Nam vẫn gặp khó khăn. Ban đầu dự tính việc tung ra iPhone mới trong năm nay sẽ tương đối suôn sẻ do iPhone 13 chỉ nâng cấp cấu hình và Apple đã dự trữ từ trước nhiều linh kiện quan trọng. Tuy nhiên, Apple sau đó quyết định mở rộng trang bị tính năng sensor-shift OIS (chống rung quang học) cho cả 4 mẫu iPhone trong khi trước đây tính năng này chỉ có trên iPhone 12 Pro Max. Đây chính là thách thức gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất iPhone 13 khi nguồn cung camera bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian qua. “Các đơn vị lắp ráp vẫn có thể sản xuất iPhone mới, nhưng có một khoảng trống về nguồn cung khiến lượng tồn kho của các mô-đun máy ảnh sắp hết. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài theo dõi tình hình Việt Nam hằng ngày và chờ họ tăng sản lượng”, một trong những nguồn tin thân cận với Apple tiết lộ. Theo một số nguồn tin khác, tình hình sản xuất tại Việt Nam có thể cải thiện vào khoảng giữa tháng 10, khi một trong những cơ sở sản xuất linh kiện camera quan trọng của iPhone ở miền Nam đã hoạt động trở lại sau vài tháng gián đoạn sản xuất. Do đó, người dùng ở các nước phải chờ đợi để nhận máy, cụ thể tại Trung Quốc phải chờ khoảng 5 tuần nếu muốn đặt mua một chiếc iPhone 12 Pro bản 512 GB màu Sierra Blue từ website của Apple, tương tự là tại thị trường Mỹ hay Nhật Bản. Ngay cả với mẫu iPhone được xem là ít người để ý đến như iPhone 13 mini, thời gian chờ đợi cũng lên đến 7-10 ngày. Không nằm ngoài khó khăn của cả thế giới, Apple cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chip và linh kiện chưa từng có trong cả năm qua. Thậm chí, có tin đồn Apple đã phải "nhường" một số con chip của iPad để ưu tiên cho việc sản xuất iPhone 13. Do đó, thời gian giao hàng của iPad mới và iPad mini cũng bị chậm lại. Ở Trung Quốc, người dùng chỉ được mua hạn chế 2 chiếc iPad mỗi lần, cho thấy nguồn cung đang bị hạn chế. "Nguồn cung cấp mô đun camera cho dòng iPhone 13 đang bị hạn chế do đại dịch nhưng tác động đến doanh số của iPhone 13 vẫn nằm trong tầm kiểm soát", Eddie Han – nhà phân tích cao cấp của Isaiah Research nói. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

