Cực sốc: "Bắt" được hành tinh chứa đầy vàng lởn vởn quanh Trái đất

Bennu là một tiểu hành tinh carbon có khả năng va chạm với Trái Đất. Nó được phát hiện vào tháng ngày 11/9/1999 trong một cuộc khảo sát của Cơ quan Nghiên cứu Tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln (LINEAR). Tiểu hành tinh Bennu có dạng gần như hình cầu với đường kính trung bình khoảng 492 m. Bề mặt của Bennu chủ yếu bao gồm các cao nguyên đá, miệng núi lửa, rặng núi, thạch anh và đá saxa. Theo phân loại của NASA, Bennu là tiểu hành tinh loại B, có nghĩa nó chứa rất nhiều carbon cùng với các khoáng chất khác nhau. Hàm lượng carbon lớn của Bennu tạo ra một bề mặt tối tăm chỉ phản chiếu khoảng 4% ánh sáng chiếu vào. Để tiện so sánh, hành tinh sáng nhất của hệ mặt trời, sao Kim, phản chiếu khoảng 65% ánh sáng mặt trời chiếu tới còn Trái đất phản chiếu khoảng 30%. Do đó, tiểu hành tinh này chẳng khác nào một bóng ma lởn vởn quanh trái đất với khoảng cách 400 nghìn km. Theo NASA, Bennu rất giàu bạch kim và vàng so với lớp vỏ trung bình trên Trái đất. Tuy vây, trữ lượng đá quý của nó không nhiều như tiểu hành tinh Psyche 16 vốn được cho là có giá trị lên đến 10 tỷ tỷ USD. Bennu là một trong những tàn tích còn sót lại của Hệ Mặt trời thuở sơ khai và những gì thu thập được từ tiểu hành tinh này có thể giúp loài người tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm nguồn gốc sự sống. Mới đây, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo tiểu hành tinh Bennu có thể va chạm với Trái đất trong khoảng thời gian từ bây giờ đến năm 2300. Sau khi tính toán lại, khả năng tiểu hành tinh Bennu va chạm với Trái đất được cho là cao hơn so với ước tính trước đây. Hiện có 1 trong 1.750 cơ hội va vào Trái đất từ nay đến năm 2300. Nghiên cứu dựa trên nhiều dữ liệu mà tàu Osiris-Rex của NASA đã ghi nhận được. Tàu vũ trụ này hiện đã tiếp cận Bennu cho nhiệm vụ lấy một mẫu vật trực tiếp từ tiểu hành tinh này để đem về Trái đất, dự kiến đến năm 2023 sẽ về đến nơi. “Xác suất va chạm chỉ tăng lên một chút, nhưng đó không phải là thay đổi đáng kể" - nhà khoa học Davide Farnocchia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở Nam California cho biết. Trong mọi trường hợp, quỹ đạo di chuyển của tiểu hành tinh Bennu được tính chính xác đến mức cho thấy, khả năng va chạm vào Trái đất là bằng 0 trong thế kỷ tới. Mời các bạn xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT.

