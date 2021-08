COVID-19: Vì sao miễn dịch tự nhiên mạnh "áp đảo" miễn dịch do vắcxin?

Tổ chức Maccabi Healthcare Services, Đại học Tel Aviv và Trung tâm y tế Assuta ở Ashdod đã thực hiện một nghiên cứu so sánh 3 nhóm người để tìm hiểu thêm về khả năng miễn dịch với COVID-19. 3 nhóm người bao gồm những người đã tiêm vắc xin COVID-19 và chưa từng nhiễm SARS-CoV-2; những người từng mắc bệnh mà chưa được tiêm vắc xin; và những người bị nhiễm SARS-CoV-2, sau khi bình phục đã được tiêm vắc xin. Để tiến hành so sánh, nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế điện tử ẩn danh của 2,5 triệu người Israel, từ ngày 1/3/2020 đến ngày 14/8/2021, sau đó chia các đối tượng thành các nhóm dựa trên tình trạng tiêm chủng và tình trạng lây nhiễm trước đó. Trước tiên, các nhà khoa học so sánh khả năng miễn dịch tự nhiên với khả năng miễn dịch do tiêm chủng giữa những người chưa từng nhiễm virus, có sự tương đồng về độ tuổi, giới tính, vị trí và thời gian mắc bệnh hoặc tiêm chủng. Kết quả phân tích cho thấy, trong tổng số 256 ca lây nhiễm có 238 ca lây nhiễm đột phá ở nhóm đã tiêm vắc xin, trong khi chỉ có 19 ca tái nhiễm ở nhóm chưa tiêm chủng. Sau đó, họ cũng tiến hành so sánh những người đã từng mắc bệnh và chưa tiêm chủng với một nhóm từng mắc bệnh và sau đó đã tiêm 1 liều vắc xin. Kết quả cho thấy việc tiêm 1 liều vắc xin giảm gần 50% nguy cơ tái nhiễm SARS-CoV-2. Nghiên cứu kết luận, miễn dịch tự nhiên mang lại sự bảo vệ lâu dài và mạnh mẽ hơn trong việc chống lại sự lây nhiễm, mắc bệnh có triệu chứng và nhập viện do biến thể Delta, so với miễn dịch sinh ra nhờ tiêm vắc xin. Không những thế, đối với những người từng mắc bệnh COVID-19, chỉ một liều vắc xin duy nhất cũng giúp tăng cường khả năng bảo vệ của cơ thể. Có thể thấy, miễn dịch tự nhiên ở những người từng nhiễm virus mạnh hơn và lâu dài hơn so với miễn dịch sinh ra nhờ tiêm chủng. Đáng chú ý, những người đã nhiễm SARS-CoV-2 và được tiêm một liều vắc xin Pfizer được bảo vệ trước biến thể Delta. Tuy nhiên, sự bảo vệ lâu dài sau khi tiêm liều vắc xin thứ ba, hiện đang được triển khai ở Israel, vẫn chưa có kết quả chính xác. Khả năng miễn dịch mạnh mẽ và lâu dài hơn ở những người từng mắc bệnh có thể là do phản ứng miễn dịch rộng rãi hơn đối với các protein của SARS-CoV-2 so với phản ứng được tạo ra bởi kích hoạt miễn dịch do vắc xin tạo ra. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn là một giả thuyết cần được xem xét, tuy nhiên nó cũng củng cố thêm cho dữ liệu do Bộ Y tế Israel thu thập vào đầu năm nay. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT.

Tổ chức Maccabi Healthcare Services, Đại học Tel Aviv và Trung tâm y tế Assuta ở Ashdod đã thực hiện một nghiên cứu so sánh 3 nhóm người để tìm hiểu thêm về khả năng miễn dịch với COVID-19. 3 nhóm người bao gồm những người đã tiêm vắc xin COVID-19 và chưa từng nhiễm SARS-CoV-2; những người từng mắc bệnh mà chưa được tiêm vắc xin; và những người bị nhiễm SARS-CoV-2, sau khi bình phục đã được tiêm vắc xin. Để tiến hành so sánh, nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế điện tử ẩn danh của 2,5 triệu người Israel, từ ngày 1/3/2020 đến ngày 14/8/2021, sau đó chia các đối tượng thành các nhóm dựa trên tình trạng tiêm chủng và tình trạng lây nhiễm trước đó. Trước tiên, các nhà khoa học so sánh khả năng miễn dịch tự nhiên với khả năng miễn dịch do tiêm chủng giữa những người chưa từng nhiễm virus, có sự tương đồng về độ tuổi, giới tính, vị trí và thời gian mắc bệnh hoặc tiêm chủng. Kết quả phân tích cho thấy, trong tổng số 256 ca lây nhiễm có 238 ca lây nhiễm đột phá ở nhóm đã tiêm vắc xin, trong khi chỉ có 19 ca tái nhiễm ở nhóm chưa tiêm chủng. Sau đó, họ cũng tiến hành so sánh những người đã từng mắc bệnh và chưa tiêm chủng với một nhóm từng mắc bệnh và sau đó đã tiêm 1 liều vắc xin. Kết quả cho thấy việc tiêm 1 liều vắc xin giảm gần 50% nguy cơ tái nhiễm SARS-CoV-2 . Nghiên cứu kết luận, miễn dịch tự nhiên mang lại sự bảo vệ lâu dài và mạnh mẽ hơn trong việc chống lại sự lây nhiễm, mắc bệnh có triệu chứng và nhập viện do biến thể Delta, so với miễn dịch sinh ra nhờ tiêm vắc xin. Không những thế, đối với những người từng mắc bệnh COVID-19, chỉ một liều vắc xin duy nhất cũng giúp tăng cường khả năng bảo vệ của cơ thể. Có thể thấy, miễn dịch tự nhiên ở những người từng nhiễm virus mạnh hơn và lâu dài hơn so với miễn dịch sinh ra nhờ tiêm chủng. Đáng chú ý, những người đã nhiễm SARS-CoV-2 và được tiêm một liều vắc xin Pfizer được bảo vệ trước biến thể Delta. Tuy nhiên, sự bảo vệ lâu dài sau khi tiêm liều vắc xin thứ ba, hiện đang được triển khai ở Israel, vẫn chưa có kết quả chính xác. Khả năng miễn dịch mạnh mẽ và lâu dài hơn ở những người từng mắc bệnh có thể là do phản ứng miễn dịch rộng rãi hơn đối với các protein của SARS-CoV-2 so với phản ứng được tạo ra bởi kích hoạt miễn dịch do vắc xin tạo ra. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn là một giả thuyết cần được xem xét, tuy nhiên nó cũng củng cố thêm cho dữ liệu do Bộ Y tế Israel thu thập vào đầu năm nay. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT.