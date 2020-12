Công nghệ tặng quà độc đáo của ông già Noel mùa dịch COVID-19

Trẻ em nói chuyện với ông già Noel, người ngồi sau dải phân cách bằng kính do đại dịch COVID-19). Các em nhỏ không còn được ngồi vào lòng của ông già Noel như những năm trước. Toàn bộ hoạt động được diễn ra sau màn kính cách ly nhằm giữ an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Bé Majesty Davis, 3 tuổi, khóc khi đến thăm ông già Noel sau một tấm kính. Một phần mềm trực tuyến đã được tạo ra để giúp trẻ em nói chuyện với ông già noel trong mùa giáng sinh khi dịch Covid-19 lan rộng. Ông già Noel vẫn có thể trò chuyện qua mạng khi không thể gặp trực tiếp mọi người. Một ông già Noel ngồi trong "bong bóng ông già Noel" khi bắt đầu mùa Giáng sinh tại Vườn thú Aalborg, giữa lúc dịch bệnh coronavirus (COVID-19) bùng phát, ở Aalborg, Đan Mạch. Bé Julianna, 3 tuổi và Dylan, 5 tuổi, Lasczak đến thăm ông già Noel qua tấm kính trong suốt tại một cửa hàng Bass Pro ở Bridgeport, Mỹ. Một người đàn ông hóa trang thành ông già Noel đeo tấm chắn bảo vệ mặt tại Trung tâm mua sắm Capital City ở Thị trấn Lower Allen, Pa., vào tháng 11/2020 vừa qua. Các trung tâm thương mại đang làm tất cả những gì có thể để giữ cho ông già vui tính an toàn khỏi coronavirus, bao gồm cấm trẻ em ngồi trên đầu gối của mình, thay đổi hoàn toàn hình thức một chuyến thăm của ông già Noel.

