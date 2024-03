Công nghệ hiện đại trên tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express, từ ngày 9/3, tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam có tên Thăng Long có tổng sức chứa 1.017 người sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trên tuyến đường biển Vũng Tàu - Côn Đảo. Ảnh: TTXVN. Trước đó, tàu cao tốc Thăng Long được dự kiến đưa vào sử dụng cho tuyến TPHCM - Côn Đảo từ ngày 23/2/2024. Tuy nhiên, do vướng một số thủ tục nên trước mắt, tàu cao tốc Thăng Long sẽ chạy tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo cho tới khi hoàn thiện thủ tục tuyến TPHCM - Côn Đảo. Ảnh: TTXVN.Tàu cao tốc Thăng Long do các kỹ sư Việt Nam thực hiện và ứng dụng những công nghệ mới nhất. Cụ thể, tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam được đóng tại Hải Phòng, có chiều dài 77,46m, bao gồm 4 tầng. Ảnh: Tiền phong. Trong đó, 2 tầng dành cho các khoang Eco, 1 tầng dành cho khoang VIP và tầng còn lại được bố trí một không gian tầng trên cùng dành riêng cho các hoạt động cà phê thư giãn. Ảnh: Tiền phong. Tàu cao tốc Thăng Long được gọi là siêu tàu khi có tổng sức chở lên đến 1.017 khách và nhiều hàng hóa. Ảnh: Tiền phong. Tiếp đến, tàu cao tốc Thăng Long sử dụng 3 động cơ Rolls-Royce MTU. Đây là loại động cơ hàng hải được đánh giá là hàng đầu thế giới tính đến thời điểm hiện nay với tổng công suất đạt 11.580 sức ngựa, đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Ảnh: Tiền phong. Thân tàu cao tốc Thăng Long được làm bằng hợp kim nhôm đóng tàu nhập khẩu từ Italy, giúp con tàu đạt vận tốc lên đến 30 hải lý/giờ. Ảnh: VTV. Các chuyên gia đánh giá tàu cao tốc Thăng Long với kích thước lớn cùng thiết kế đặc biệt làm tăng khả năng rẽ sóng và sự ổn định, giảm tối đa ảnh hưởng lắc dọc mà những con tàu nhỏ hơn thường gặp phải. Ảnh: VTV. Nhờ vậy, khách đi siêu tàu cao tốc Thăng Long sẽ không bị say sóng, có những trải nghiệm tuyệt vời như ở trên những tàu du lịch khổng lồ trên thế giới. Ảnh: TTXVN. Mời độc giả xem video: Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nguồn: VTV TSTC.

