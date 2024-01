Công bố mới về “siêu quái vật” Megalodon cổ đại, bất ngờ dung mạo

Nhà sinh vật học Phillip Sternes thuộc Đại học California (Mỹ) cho biết: "Nhóm chúng tôi đã xem xét lại hồ sơ hóa thạch và phát hiện ra rằng Megalodon mảnh mai hơn so với chúng ta từng nghĩ". Hình ảnh miêu tả hình dạng cơ thể của Otodus megalodon trước đây (màu đen) và hiện nay (màu xám). Ảnh: CNN. Ông Sternes nhấn mạnh, loài cá mập này cũng có thể dài hơn so với hình dung trước đây, là loài săn mồi đáng gờm ở đầu chuỗi thức ăn biển thời cổ đại, nhưng cách hành xử của chúng sẽ khác đi dựa trên những khám phá về cơ thể của nó. Nhu cầu săn mồi của Megalodon cũng có thể ít hơn, do chúng có hệ thống tiêu hóa dài hơn. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến bí ẩn về sự tuyệt chủng của Megalodon. Ông Sternes cho biết, yếu tố dẫn đến sự tuyệt chủng của Megalodon có thể là sự xuất hiện của loài cá mập trắng lớn, loài vật có thể di chuyển nhanh hơn và săn mồi thậm chí còn giỏi hơn cả Megalodon. "Siêu quái vật" Megalodon sống ở thời tiền sử luôn được coi là một trong những sinh vật đáng sợ nhất mà thế giới từng biết đến. Loài cá mập khổng lồ này cũng đã được "bất tử hóa" thông qua bộ phim đình đám "The Meg" của đạo diễn Jon Turteltaub, phát hành năm 2018. Phim "The Meg" kể về việc Megalodon đang săn lùng con người để ăn thịt, tuy nhiên loài cá mập này trên thực tế đã tuyệt chủng từ khoảng 3,6 triệu năm trước. Những kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy loài vật này có thể dài tới 20m. Tuy nhiên, giới khoa học chưa thể thống nhất về kích thước của Megalodon do các nghiên cứu của họ chỉ dựa trên những hóa thạch ít ỏi có được từ cá mập này, đó là răng và đốt sống. Họ đoán rằng Megalodon chắc hẳn phải có hình dạng cơ thể khổng lồ như hậu duệ của chúng ở thời điểm hiện nay - loài cá mập trắng lớn. Mời quý độc giả xem video: Du khách thản nhiên bơi cùng hàng chục con cá mập.

Nhà sinh vật học Phillip Sternes thuộc Đại học California (Mỹ) cho biết: "Nhóm chúng tôi đã xem xét lại hồ sơ hóa thạch và phát hiện ra rằng Megalodon mảnh mai hơn so với chúng ta từng nghĩ". Hình ảnh miêu tả hình dạng cơ thể của Otodus megalodon trước đây (màu đen) và hiện nay (màu xám). Ảnh: CNN. Ông Sternes nhấn mạnh, loài cá mập này cũng có thể dài hơn so với hình dung trước đây, là loài săn mồi đáng gờm ở đầu chuỗi thức ăn biển thời cổ đại, nhưng cách hành xử của chúng sẽ khác đi dựa trên những khám phá về cơ thể của nó. Nhu cầu săn mồi của Megalodon cũng có thể ít hơn, do chúng có hệ thống tiêu hóa dài hơn. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến bí ẩn về sự tuyệt chủng của Megalodon . Ông Sternes cho biết, yếu tố dẫn đến sự tuyệt chủng của Megalodon có thể là sự xuất hiện của loài cá mập trắng lớn, loài vật có thể di chuyển nhanh hơn và săn mồi thậm chí còn giỏi hơn cả Megalodon. "Siêu quái vật" Megalodon sống ở thời tiền sử luôn được coi là một trong những sinh vật đáng sợ nhất mà thế giới từng biết đến. Loài cá mập khổng lồ này cũng đã được "bất tử hóa" thông qua bộ phim đình đám "The Meg" của đạo diễn Jon Turteltaub, phát hành năm 2018. Phim "The Meg" kể về việc Megalodon đang săn lùng con người để ăn thịt, tuy nhiên loài cá mập này trên thực tế đã tuyệt chủng từ khoảng 3,6 triệu năm trước. Những kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy loài vật này có thể dài tới 20m. Tuy nhiên, giới khoa học chưa thể thống nhất về kích thước của Megalodon do các nghiên cứu của họ chỉ dựa trên những hóa thạch ít ỏi có được từ cá mập này, đó là răng và đốt sống. Họ đoán rằng Megalodon chắc hẳn phải có hình dạng cơ thể khổng lồ như hậu duệ của chúng ở thời điểm hiện nay - loài cá mập trắng lớn. Mời quý độc giả xem video: Du khách thản nhiên bơi cùng hàng chục con cá mập.