Con người nhận thông điệp từ không gian: "Trục xuất" khỏi Trái đất?

Mới đây, vệ tinh thời tiết GOES East do NOAA vận hành đã phát hiện một đám mây hình thành nên chữ "GO" ngoài khơi bờ biển Chile ở Nam Mỹ. Trong khi chữ G in hoa hiện rõ nét, tròn trịa ở mọi góc nhìn thì chữ O mờ hơn một chút, có thể nhìn rõ nếu phóng to ảnh vệ tinh và nhìn theo góc nghiêng. "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự xuất hiện đầy thú vị của đám mây, khi nó dường như tạo thành chữ G. Thế nhưng khi kết hợp với một đám mây khác ở cạnh bên, nó như tạo thành chữ 'Go' (tạm dịch: Hãy đi đi!)", các nhà khoa học ở NOAA viết trên Twitter khi chia sẻ bức ảnh. Nhiều người cho rằng đây chính là thông điệp "đuổi" con người hãy đi đi, trả lại yên bình cho Trái đất sau những hậu quả chúng ta gây ra cho hành tinh như cuộc khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, các nhà khoa học giải thích đây chính là hiện tượng "pareidolia", khiến não người tự động liên kết các hình ảnh "giông giống" thành thứ quen thuộc. Ảo giác khuôn mặt – Pareidolia là một hiện tượng tâm lý thú vị. Nhiều người khẳng định rằng họ đã “thấy” mặt người trên bức tường, trên lát bánh mì… Những khuôn mặt hiện vật được hình thành từ những chi tiết của những vật hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Pareidolia xuất hiện ở những người khác nhau trong hoàn cảnh thời điểm khác nhau. Việc con người có thể nhìn thấy khuôn mặt người hay không đều do sự chi phối, sự mong muốn trong não bộ hình thành nên. Khi chúng ta kì vọng nhìn thấy một điều gì đó thì não bộ sẽ tự động tìm kiếm lắp ghép tất cả các chi tiết có sẵn trong môi trường để đáp lại sự kỳ vọng đó của chúng ta. Và tất nhiên đó chỉ là một sự ảo giác thú vị mà thôi. Từ những mỏm đá nhấp nhô trên sao Hỏa trở thành khuôn mặt hay vết nước loang lổ trên đường hầm ở Chicago trở thành hình ảnh Đức Mẹ đồng trinh... Những hiện tượng này đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi và cuối cùng đi đến kết luận: đơn giản đó chỉ là ảo giác. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV.

