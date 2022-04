Chuyên gia NASA khẳng định: "Người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái Đất!"

Theo Silvano P. Colombano, làm việc trong Bộ phận Hệ thống Thông minh (Intelligent Systems Division) của NASA, những sinh vật ngoài hành tinh rất khác với những gi tồn tại trên Trái Đất. Họ sẽ có hình dáng bề ngoài vô cùng khác biệt so với chúng ta. Ông cũng tin rằng sự sống ngoài hành tinh có thể vượt trội con người chúng ta về kỹ thuật, thậm chí đã nắm trong tay công nghệ du hành liên sao (du hành giữa các vì sao). Phát hiện này xuất hiện trong quá trình NASA chụp quét vũ trụ tìm kiếm các nền văn minh ngoài Trái Đất, như một phần trong chương trình ‘Tìm kiếm Trí thông minh Ngoài hành tinh (SETI). "Tôi chỉ đơn giản muốn chỉ ra một thực tế là. sự sống có trí thông minh mà chúng ta có thể tìm thấy trong tương lai có thể không phải là các sinh vật cấu thành từ carbon như con người", ông Silvano ghi trong báo cáo. Ông cho rằng các nhà khoa học đang quá tập trung vào tìm kiếm các dấu hiệu của công nghệ hiện đại tương tự nhân loại trong vũ trụ bao la này, ví như trên các hành tinh khác. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đã bỏ sót các dấu hiệu của một nền văn minh cư trú trên một hành tinh cổ xưa hơn Trái Đất rất nhiều, TS Colombano lập luận. Bởi chúng ta không thể biết được một hành tinh như vậy sẽ trông như thế nào, nên chúng ta rất có thể đã lạc mất bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của nó. "Sự phát triển công nghệ của nền văn minh chúng ta mới chỉ bắt đầu vào khoảng 10 nghìn năm về trước, và chúng ta mới chỉ chứng kiến sự bùng nổ của các phương pháp khoa học trong vòng 500 năm trở lại đây... ... do đó chúng ta sẽ khó có thể dự đoán được sự phát triển công nghệ trong vòng vài nghìn năm kế tiếp, chứ chưa nói là một con số niên đại gấp tầm đó khoảng 6 triệu lần!", ông cho biết. “Nếu chúng ta thiết lập một bộ các giả thuyết mới về nhân tố cấu thành nên trí thông minh và công nghệ cao hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, một số hiện tượng như vậy ăn khớp với các giả thuyết cụ thể, và chúng ta có thể bắt đầu các cuộc nghiên cứu nghiêm túc thật tự”, ông gợi ý. Nhân loại vẫn thường tự coi mình là những sinh mệnh sở hữu trí thông minh duy nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên với sự khổng lồ của vũ trụ, trải dài một kích thước 11 tỷ năm ánh sáng từ bờ này đến bờ kia (theo ước tính hiện nay) thì điều này cần phải xem xét. Biết đâu ở ngoài không gian bao la kia, có tồn tại các nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến, với một thời gian phát triển đủ lâu, vượt trội hơn hẳn so với nhân loại hiện tại. Hãy khiêm tốn, những điều chúng ta chưa nhìn thấy hoặc chưa tiếp cận được, không có nghĩa rằng chúng không tồn tại. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Theo Silvano P. Colombano, làm việc trong Bộ phận Hệ thống Thông minh (Intelligent Systems Division) của NASA, những sinh vật ngoài hành tinh rất khác với những gi tồn tại trên Trái Đất. Họ sẽ có hình dáng bề ngoài vô cùng khác biệt so với chúng ta. Ông cũng tin rằng sự sống ngoài hành tinh có thể vượt trội con người chúng ta về kỹ thuật, thậm chí đã nắm trong tay công nghệ du hành liên sao (du hành giữa các vì sao). Phát hiện này xuất hiện trong quá trình NASA chụp quét vũ trụ tìm kiếm các nền văn minh ngoài Trái Đất , như một phần trong chương trình ‘Tìm kiếm Trí thông minh Ngoài hành tinh (SETI). "Tôi chỉ đơn giản muốn chỉ ra một thực tế là. sự sống có trí thông minh mà chúng ta có thể tìm thấy trong tương lai có thể không phải là các sinh vật cấu thành từ carbon như con người", ông Silvano ghi trong báo cáo. Ông cho rằng các nhà khoa học đang quá tập trung vào tìm kiếm các dấu hiệu của công nghệ hiện đại tương tự nhân loại trong vũ trụ bao la này, ví như trên các hành tinh khác. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đã bỏ sót các dấu hiệu của một nền văn minh cư trú trên một hành tinh cổ xưa hơn Trái Đất rất nhiều, TS Colombano lập luận. Bởi chúng ta không thể biết được một hành tinh như vậy sẽ trông như thế nào, nên chúng ta rất có thể đã lạc mất bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của nó. "Sự phát triển công nghệ của nền văn minh chúng ta mới chỉ bắt đầu vào khoảng 10 nghìn năm về trước, và chúng ta mới chỉ chứng kiến sự bùng nổ của các phương pháp khoa học trong vòng 500 năm trở lại đây... ... do đó chúng ta sẽ khó có thể dự đoán được sự phát triển công nghệ trong vòng vài nghìn năm kế tiếp, chứ chưa nói là một con số niên đại gấp tầm đó khoảng 6 triệu lần!", ông cho biết. “Nếu chúng ta thiết lập một bộ các giả thuyết mới về nhân tố cấu thành nên trí thông minh và công nghệ cao hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, một số hiện tượng như vậy ăn khớp với các giả thuyết cụ thể, và chúng ta có thể bắt đầu các cuộc nghiên cứu nghiêm túc thật tự”, ông gợi ý. Nhân loại vẫn thường tự coi mình là những sinh mệnh sở hữu trí thông minh duy nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên với sự khổng lồ của vũ trụ, trải dài một kích thước 11 tỷ năm ánh sáng từ bờ này đến bờ kia (theo ước tính hiện nay) thì điều này cần phải xem xét. Biết đâu ở ngoài không gian bao la kia, có tồn tại các nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến, với một thời gian phát triển đủ lâu, vượt trội hơn hẳn so với nhân loại hiện tại. Hãy khiêm tốn, những điều chúng ta chưa nhìn thấy hoặc chưa tiếp cận được, không có nghĩa rằng chúng không tồn tại. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV