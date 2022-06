Chuyên gia mách nước: Đuổi muỗi cách này vừa khoa học vừa an toàn

Cà phê chứa chất diterpenes có thể gây độc cho côn trùng. Đó là lý do bạn có thể sử dụng bã cà phê để xua đuổi muỗi, ruồi, bọ cánh cứng và các loài côn trùng gây hại khác. Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu diện tích nhà rộng bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê để đốt. Khi đốt cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt. Ngoài công dụng dưỡng tóc, vỏ bưởi còn có khả năng đuổi muỗi vô cùng hiệu quả. Tinh dầu có trong vỏ bưởi chính là khắc tinh của loài muỗi. Vỏ bưởi sau khi phơi khô có thể dùng làm hương muỗi tự nhiên. Vỏ bưởi cắt xoắn ốc cho vào lò nướng để sấy khô. Nướng 4-5 lần, mỗi lần hai phút, đến khi vỏ bưởi khô hoàn toàn là có thể sử dụng. Hoặc có thể phơi vỏ bưởi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng quy trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vỏ bưởi đốt đặt ở cửa ra vào, cửa sổ hay các lỗ thông hơi khác. Chú ý không đặt trong không gian kín, dễ gây ngạt. Những loại cây và hoa như sả, bạc hà, oải hương, vạn thọ, phong lữ, hương thảo… có mùi, tinh dầu và các hoạt chất xua đuổi được muỗi. Mùa hè, bạn có thể trồng một số cây chống muỗi trong sân, ban công hoặc cửa sổ vừa tận hưởng hương thơm của hoa cỏ vừa ngăn ngừa muỗi xâm nhập. Một số loại tinh dầu có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi như: tinh dầu khuynh diệp chanh, tinh dầu oải hương, bạc hà, tinh dầu tràm và sả. Sự khuếch tán của tinh dầu khuynh diệp có tác dụng chống muỗi hiệu quả. Bạn có thể trộn tinh dầu với chanh theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa lên da. Phương pháp này an toàn cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tinh dầu bạc hà ngoài việc tạo mùi thơm, kháng khuẩn cho không khí còn có tác dụng chống và đuổi muỗi bằng cách thoa tinh dầu lên người và quần áo. Dầu tràm cũng có khả năng đuổi muỗi. Ngoài thoa lên da, bạn có thể sử dụng dầu tràm nhỏ vào nước tắm, bôi dầu lên vùng da bị muỗi đốt giúp làm dịu và nhanh lành. Bẫy bắt muỗi hoạt động theo nguyên lý: Men nở (hay baking soda) khi được trộn với nước đường sẽ sản xuất ra khí CO2. Muỗi định vị đối tượng đốt bằng lượng khí CO2 mà người hay con vật thở ra. Do đó, muỗi sẽ bị hút vào bẫy do lượng CO2 mà bẫy sản xuất ra, sau đó bị kẹt trong bẫy và không bay ra được. Chúng ta cũng có thể đuổi muỗi bằng dầu gió. Bôi dầu trực tiếp lên da, mùi hương của dầu gió sẽ làm muỗi tránh xa bạn. Nếu không muốn bôi trực tiếp lên da, hãy mở nắp và để lọ dầu gió ở góc thoáng. Hoặc bạn có thể bôi một ít dầu gió lên cánh quạt. Cánh quạt sẽ giúp mùi hương của dầu gió lan tỏa ra khắp nhà. Ngoài ra còn có những cách đuổi muỗi bằng vợt điện, quạt đuổi muỗi hoặc dùng màn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

