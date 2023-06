"Chuyến bay ma” khiến 121 người tử vong bí ẩn nhất lịch sử

Vào ngày 14/8/2005, chuyến bay mang số hiệu 522 của hãng hàng không Helios đã trở thành một thảm họa hàng không khủng khiếp. " Chuyến bay ma" 522 của hãng hàng không Helios đã để lại một câu chuyện đau lòng và những hậu quả không thể đo lường. Nó là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của an toàn hàng không và sự chú ý đối với việc bảo dưỡng và kiểm tra các máy bay. Chiếc Boeing 737 chở đầy hành khách bất ngờ rơi vào tình trạng bất tỉnh khi công tắc điều áp bị lỗi, dẫn đến thiếu oxy trong buồng lái. Cơ trưởng và cơ phó đã mất tỉnh, và tất cả hành khách trên máy bay đều chìm vào giấc ngủ sâu. Trong suốt hơn 1 giờ, chiếc máy bay vẫn tự động bay vòng vòng trên bầu trời Hy Lạp. Trạm không lưu đã cố gắng liên lạc với chuyến bay nhưng không nhận được phản hồi. Cuối cùng, hai chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Hy Lạp đã được triệu hồi để kiểm tra tình hình. Những người phi công trên máy bay chiến đấu đã phát hiện ra rằng tất cả hành khách đều ngủ say và cơ trưởng đã mất tích. Chỉ có một tiếp viên hàng không tên là Andreas Prodromou tỉnh táo và đã vào buồng lái. Cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra rằng máy bay đã mất kết nối với trạm không lưu do thiếu oxy trong buồng lái, khiến tất cả mọi người trên chuyến bay bất tỉnh. Andreas Prodromou vẫn tỉnh táo nhờ dung tích phổi lớn hơn bình thường và kiến thức về hệ thống cấp oxy trên máy bay. Tuy nhiên, anh không có đủ kỹ năng để điều khiển chiếc Boeing 737. Trong những phút cuối cùng, khi nhiên liệu sắp cạn kiệt, máy bay rơi xuống đồi gần Athen, khiến tất cả 121 người trên chuyến bay (115 hành khách và 6 phi hành đoàn) thiệt mạng. Nguyên nhân của tai nạn được xác định là do một lỗi trong quá trình bảo dưỡng khi kỹ sư mặt đất không chuyển đổi lại chế độ điều áp tự động sau khi điều chỉnh núm xoay. Vụ tai nạn này đã tạo ra nhiều vụ kiện tụng và gây tổn thất lớn cho Helios Airways. Hãng hàng không này đã tuyên bố phá sản chỉ sau 1 năm sau vụ tai nạn. Đây là một bài học đau đớn về việc đảm bảo an toàn bay và tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm trong ngành hàng không. >>>Xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.

