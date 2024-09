Chuột nâu khổng lồ tái xuất thần kỳ sau nhiều năm mất tích

Loài chuột khổng lồ cực hiếm Uromys vika, hay còn gọi là chuột khổng lồ Vangunu, đã bất ngờ tái xuất sau nhiều năm tuyệt tích. Loài vật quý hiếm này chỉ sống trên đảo Vangunu thuộc Quần đảo Solomon và được phát hiện lần đầu vào năm 2017. Dù kích thước lớn, loài chuột này rất hiếm và ít được biết đến. (Ảnh: Người đưa tin) Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Melbourne và Đại học Quốc gia Quần đảo Solomon đã ghi lại hình ảnh của 4 con chuột khổng lồ này thông qua bẫy camera.(Ảnh: Người đưa tin) Với chiều dài lên tới 45,7 cm và cân nặng khoảng 1 kg, loài chuột này lớn gấp 3-4 lần so với chuột đen hoặc chuột nâu thông thường. (Ảnh: Sci.News) Chuột Vangunu có bộ lông màu nâu, bàn chân sau rộng và móng vuốt cong. (Ảnh: National Geographic) Đặc biệt, chúng có khả năng cắn vỡ vỏ quả dừa bằng răng, một khả năng hiếm thấy ở các loài chuột khác. (Ảnh: Species New to Science) Chúng sống trên cây kapuchu ở độ cao khoảng 10 mét, điều này giúp chúng tránh được nhiều loài săn mồi dưới mặt đất. (Ảnh: El Heraldo de San Luis Potosí) Hiện tại, chuột khổng lồ Vangunu đang được xếp vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN.(Ảnh: Phys.org) Sự suy giảm môi trường sống và các mối đe dọa từ con người là những yếu tố chính đe dọa sự tồn tại của loài này. Các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu và bảo vệ loài chuột này để đảm bảo chúng không bị tuyệt chủng. (Ảnh: New York Post) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài khỉ nguy cấp quý hiếm bị coi như "hiện thân của quỷ".

