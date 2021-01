Chú chim bồ câu bị xử tử sau khi bay... 8.000 dặm

Các quan chức ở Australia đang lo lắng rằng một chú chim bồ câu đua vừa hoàn thành chuyến đi hơn 8.000 dặm từ Hoa Kỳ, mang những căn bệnh nguy hiểm tiềm tàng. Việc vô tình vi phạm luật kiểm dịch của Australia giờ đây có thể khiến con chim phải trả giá bằng mạng sống. Anh Kevin Celli-Bird, một người dân ở Melbourne đã phát hiện con chim bồ câu yếu ớt đậu ở sân sau nhà mình từ hôm 26/12/2020. Anh nhận ra đây là một con chim đã thuần hóa, thay vì giống bồ câu tự nhiên bản địa châu Australia và quyết định tìm xem nhà của nó ở đâu. Người đàn ông này sau đó ngỡ ngàng khi phát hiện ra con chim được đăng ký hộ khẩu ở Mỹ và đã mất tích trong một cuộc đua ở bang Oregon từ ngày 29/10/2020. Sau khi uống một ít nước và tắm trong đài phun nước ở sân sau, chú chim bồ câu này đã quyết định bám trụ lại nơi đây. Người nhìn thấy nó, Kevin Celli-Bird, đã đặt tên con chim là "Joe" để vinh danh tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như chụp hình nó sau khi nhận thấy có một dải màu xanh trên chân của nó. Câu chuyện của nó đã thu hút truyền thông Australia, và sau đó là cả cơ quan kiểm dịch nổi tiếng khắt khe của nước này. Anh Celli-Bird cho biết các nhân viên của Cơ quan Kiểm dịch và Điều tra Australia đã liên hệ với anh để bắt con chim. Bộ Nông nghiệp, cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn sinh học, cho biết con chim không được phép ở lại Australia vì nó có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia cũng như quần thể các loài chim hoang dã. Do có một hệ động vật khá riêng biệt, Austraia đặc biệt quản lý nghiêm ngặt động vật ngoại lai vì chúng có thể mang mầm bệnh ảnh hưởng tới các loài của nước này. Bồ câu được biết đến là giống chim thông minh hơn so với nhiều loài chim khác. Nhờ bản năng dẫn đường mà chúng sở hữu khả năng đặc biệt, do đó, cũng có những hiện tượng lạ tồn tại xung quanh khả năng của chúng. Không ai biết con chim này đã vượt qua chuyến hành trình dài hàng nghìn km như thế nào. Chim bồ câu không được biết đến là loài hay thực hiện những chuyến đi dài qua đại dương, giống như các loài chim di cư khác. Bởi các loài chim di cư đã tiến hóa để có khả năng thích nghi đặc biệt nhằm thực hiện những chuyến đi như vậy, chẳng hạn như khả năng trao đổi chất thấp và khả năng ngủ trong khi bay. Mặt khác, chim bồ câu đua không có những khả năng tương tự. Chúng gần như không thể thực hiện các chuyến bày kéo dài trong môi trường khắc nghiệt, từ hơn 500km trở lên. Trong trường hợp của Joe, con chim này không được theo dõi bằng thẻ vệ tinh, vì vậy chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết nó đã thực hiện hành trình xuyên Thái Bình Dương như thế nào.

Các quan chức ở Australia đang lo lắng rằng một chú chim bồ câu đua vừa hoàn thành chuyến đi hơn 8.000 dặm từ Hoa Kỳ, mang những căn bệnh nguy hiểm tiềm tàng. Việc vô tình vi phạm luật kiểm dịch của Australia giờ đây có thể khiến con chim phải trả giá bằng mạng sống. Anh Kevin Celli-Bird, một người dân ở Melbourne đã phát hiện con chim bồ câu yếu ớt đậu ở sân sau nhà mình từ hôm 26/12/2020. Anh nhận ra đây là một con chim đã thuần hóa, thay vì giống bồ câu tự nhiên bản địa châu Australia và quyết định tìm xem nhà của nó ở đâu. Người đàn ông này sau đó ngỡ ngàng khi phát hiện ra con chim được đăng ký hộ khẩu ở Mỹ và đã mất tích trong một cuộc đua ở bang Oregon từ ngày 29/10/2020. Sau khi uống một ít nước và tắm trong đài phun nước ở sân sau, chú chim bồ câu này đã quyết định bám trụ lại nơi đây. Người nhìn thấy nó, Kevin Celli-Bird, đã đặt tên con chim là "Joe" để vinh danh tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như chụp hình nó sau khi nhận thấy có một dải màu xanh trên chân của nó. Câu chuyện của nó đã thu hút truyền thông Australia, và sau đó là cả cơ quan kiểm dịch nổi tiếng khắt khe của nước này. Anh Celli-Bird cho biết các nhân viên của Cơ quan Kiểm dịch và Điều tra Australia đã liên hệ với anh để bắt con chim. Bộ Nông nghiệp, cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn sinh học, cho biết con chim không được phép ở lại Australia vì nó có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia cũng như quần thể các loài chim hoang dã. Do có một hệ động vật khá riêng biệt, Austraia đặc biệt quản lý nghiêm ngặt động vật ngoại lai vì chúng có thể mang mầm bệnh ảnh hưởng tới các loài của nước này. Bồ câu được biết đến là giống chim thông minh hơn so với nhiều loài chim khác. Nhờ bản năng dẫn đường mà chúng sở hữu khả năng đặc biệt, do đó, cũng có những hiện tượng lạ tồn tại xung quanh khả năng của chúng. Không ai biết con chim này đã vượt qua chuyến hành trình dài hàng nghìn km như thế nào. Chim bồ câu không được biết đến là loài hay thực hiện những chuyến đi dài qua đại dương, giống như các loài chim di cư khác. Bởi các loài chim di cư đã tiến hóa để có khả năng thích nghi đặc biệt nhằm thực hiện những chuyến đi như vậy, chẳng hạn như khả năng trao đổi chất thấp và khả năng ngủ trong khi bay. Mặt khác, chim bồ câu đua không có những khả năng tương tự. Chúng gần như không thể thực hiện các chuyến bày kéo dài trong môi trường khắc nghiệt, từ hơn 500km trở lên. Trong trường hợp của Joe, con chim này không được theo dõi bằng thẻ vệ tinh, vì vậy chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết nó đã thực hiện hành trình xuyên Thái Bình Dương như thế nào.