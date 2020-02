Chọn điện thoại theo mệnh thế nào để mang lại may mắn mà vẫn hợp thời

Màu điện thoại dành cho người mệnh Kim: Những màu sắc tone sáng như trắng hoặc có sắc ánh kim sẽ góp phần đem lại niềm vui, thuận lợi và sự may mắn cho chủ nhân. Vì Thổ (màu vàng) sinh Kim và chủ nhân mệnh Kim nên màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh (Màu tương sinh). Ngoài màu trắng thì vàng cũng là màu phù hợp với người mệnh Kim, bạn có thể chọn điện thoại iPhone XR – smartphone bán chạy nhất thế giới năm vừa qua. Cần cân nhắc khi lựa chọn điện thoại màu xanh lá cây, đỏ hay hồng. Màu điện thoại dành cho người mệnh Mộc: Đối với người mệnh này, lựa chọn điện thoại màu hợp mệnh là xanh nước biển, tím hoặc đen đều phù hợp, bởi theo tử vi, hành Thủy và hành Mộc có mỗi quan hệ tương sinh với nhau. Ngoài ra cũng có thể chọn màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam, cần tránh những màu điện thoại có màu kim hoặc ánh kim. Không khó để sở hữu một chiếc điện thoại màu đen bởi hầu hết hãng công nghệ…đều sản xuất phiên bản màu này. Bạn có thể tham khảo một số smartphone màu xanh dương (xanh nước biển) độc đáo như Samsung Galaxy Note 10+, Huawei Nova 3i, Oppo F9,… Màu điện thoại dành cho người mệnh Thủy: Ngoài gam màu xanh hay đen tượng trưng cho hành Thủy, những người mang cung mạng này có thể chọn màu trắng, màu bản mệnh của hành Kim. Sự kết hợp giữa đen và trắng không chỉ mang tới cho người dùng vẻ cá tính, sành điệu và thanh lịch, mà còn giúp gặp không ít may mắn trong cuộc sống. Màu điện thoại dành cho người mệnh Hỏa: Một chiếc điện thoại màu xanh lá cây hoặc xanh da trời sẽ là lựa chọn cho những người này. Tuyệt đối không chọn màu đen, xám, xanh biển sẫm cho smartphone của mình, bởi đây là những màu khắc, có thể đem lại xui xẻo cho người sở hữu. Các hãng điện thoại như Apple, Huawei hay Honor đều từng cho ra mắt những mẫu điện thoại màu xanh lá cây rất bắt mắt. Màu hồng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng trẻ trung. Màu điện thoại dành cho người mệnh Thổ: Chọn màu điện thoại may mắn cho người mệnh Thổ cần lưu ý tránh màu xanh lá cây, vì đó là đá có màu của hành Mộc. Cây sống trên đất, hút hết sự màu mỡ của đất, khiến đất suy kiệt. Người mạng Thổ có thể diện màu đỏ, hồng (Hỏa sinh Thổ), đồng thời cũng có thể tự do chọn điện thoại màu vàng, màu bản mệnh của hành Thổ để đem lại may mắn cho bản thân.

