Chiêm ngưỡng dung nhan “siêu quái thú” lớn nhất từng sải bước trên Trái Đất

Hộp sọ khổng lồ vừa được khai quật tại Hệ tầng Winton ở bang Queensland nước Úc thuộc về loài Diamantinasaurus matildae với kích thước cơ thể dài khoảng 16 m, nặng 25 tấn. (Ảnh: Royal Society Open Science) Hóa thạch hộp sọ này được đặt tên là Ann, đây là một mẫu vật gần như hoàn chỉnh với những phần chưa từng được biết đến ở loài Diamantinasaurus matildae. (Ảnh: Elena Marian) Mẫu vật mới bao gồm các chi tiết được bảo quản tốt của hộp chứa não, xương tạo nên thành phần cuối của hộp sọ gần khớp hàm và cung cấp cả hình dạng của răng. Với việc tìm ra hộp sọ khổng lồ, dung nhan của " siêu quái thú" lớn nhất từng bước đi trên Trái Đất đã được hé lộ. Diamantinasaurus matildae là một chi khủng long của thằn lằn hộ pháp, tức titanosaurus, nhánh lớn nhất của khủng long chân thằn lằn sauropoda. Sauropoda, là một nhánh khủng long hông thằn lằn. Chúng đáng chú ý vì kích thước to lớn của một số loài, và là nhóm bao gồm các loài động vật lớn nhất từng sống trên cạn. Vào cuối kỷ Jura (150 triệu năm trước), chúng đã phổ biến rộng rãi (đặc biệt là Diplodocidae và Brachiosauridae). Đến cuối kỷ Phấn trắng, các nhóm này chủ yếu đã bị thay thế bởi Titanosauria phân bố gần như ở toàn cầu. Tuy nhiên, như với tất cả khủng long khác (trừ một số loài chim), Titanosaurs tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-phân đại đệ Tam. Hóa thạch còn lại của Sauropoda đã được tìm thấy trên mọi lục địa, bao gồm cả Nam cực. Các Sauropoda tên được đặt ra bởi Othniel Charles Marsh vào năm 1878, và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp của "chân thằn lằn". Hóa thạch đầy đủ của Sauropoda là rất hiếm. Nhiều loài, đặc biệt là các loài lớn nhất, được biết là chỉ từ các khúc xương bị cô lập và vỡ vụn. Nhiều mẫu gần hoàn chỉnh thiếu đầu, đuôi và chân. Tất cả mọi loài khủng long Sauropoda đều ăn thực vật. Một động vật chỉ ăn thực vật cần có bộ răng và hàm khác so với động vật ăn thịt. Nó cũng cần một hệ tiêu hóa lớn hơn nhiều để xử lý cây cỏ. Vì thế, Sauropoda trông rất khác so với khủng long chân thú (Theropoda). >>>Xem thêm video: Khai quật quái vật ăn thịt kỷ Jura xuất hiện từ dòng dõi “ma”.

Hộp sọ khổng lồ vừa được khai quật tại Hệ tầng Winton ở bang Queensland nước Úc thuộc về loài Diamantinasaurus matildae với kích thước cơ thể dài khoảng 16 m, nặng 25 tấn. (Ảnh: Royal Society Open Science) Hóa thạch hộp sọ này được đặt tên là Ann, đây là một mẫu vật gần như hoàn chỉnh với những phần chưa từng được biết đến ở loài Diamantinasaurus matildae. (Ảnh: Elena Marian) Mẫu vật mới bao gồm các chi tiết được bảo quản tốt của hộp chứa não, xương tạo nên thành phần cuối của hộp sọ gần khớp hàm và cung cấp cả hình dạng của răng. Với việc tìm ra hộp sọ khổng lồ, dung nhan của " siêu quái thú" lớn nhất từng bước đi trên Trái Đất đã được hé lộ. Diamantinasaurus matildae là một chi khủng long của thằn lằn hộ pháp, tức titanosaurus, nhánh lớn nhất của khủng long chân thằn lằn sauropoda. Sauropoda, là một nhánh khủng long hông thằn lằn. Chúng đáng chú ý vì kích thước to lớn của một số loài, và là nhóm bao gồm các loài động vật lớn nhất từng sống trên cạn. Vào cuối kỷ Jura (150 triệu năm trước), chúng đã phổ biến rộng rãi (đặc biệt là Diplodocidae và Brachiosauridae). Đến cuối kỷ Phấn trắng, các nhóm này chủ yếu đã bị thay thế bởi Titanosauria phân bố gần như ở toàn cầu. Tuy nhiên, như với tất cả khủng long khác (trừ một số loài chim), Titanosaurs tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-phân đại đệ Tam. Hóa thạch còn lại của Sauropoda đã được tìm thấy trên mọi lục địa, bao gồm cả Nam cực. Các Sauropoda tên được đặt ra bởi Othniel Charles Marsh vào năm 1878, và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp của "chân thằn lằn". Hóa thạch đầy đủ của Sauropoda là rất hiếm. Nhiều loài, đặc biệt là các loài lớn nhất, được biết là chỉ từ các khúc xương bị cô lập và vỡ vụn. Nhiều mẫu gần hoàn chỉnh thiếu đầu, đuôi và chân. Tất cả mọi loài khủng long Sauropoda đều ăn thực vật. Một động vật chỉ ăn thực vật cần có bộ răng và hàm khác so với động vật ăn thịt. Nó cũng cần một hệ tiêu hóa lớn hơn nhiều để xử lý cây cỏ. Vì thế, Sauropoda trông rất khác so với khủng long chân thú (Theropoda). >>>Xem thêm video: Khai quật quái vật ăn thịt kỷ Jura xuất hiện từ dòng dõi “ma”.