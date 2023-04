Đi ăn, giật minh dấu vết “quái thú” kỷ Phấn trắng giữa nhà hàng

Mới đây, một thực khách trong khi đang thưởng thức bữa ăn của mình trong nhà hàng Garden Restaurant (TP Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc), đã vô tình phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ trong sân của nhà hàng. (Ảnh: Linda Xing) Những dấu vết kỳ lạ này khoảng chục cái hố nằm cách đều nhau trên mặt sân đá tại nhà hàng. (Ảnh: Linda Xing) Sau khi được báo cáo, các chuyên gia đã có mặt tại nhà hàng và xác nhận những "chiếc hố" đó thật ra là dấu chân hóa thạch của một con " quái thú" dài tới 10 m. (Ảnh: Linda Xing) Hình thái dấu chân tiết lộ nó là một con sauropod - nhóm khủng long to lớn nhất thế giới. Phát hiện mới này là báu vật của giới khảo cổ. (Ảnh: Linda Xing) Sauropoda, là một nhánh khủng long hông thằn lằn. Chúng đáng chú ý vì kích thước to lớn của một số loài, và là nhóm bao gồm các loài động vật lớn nhất từng sống trên cạn. Các chi nổi tiếng bao gồm Brachiosaurus, Diplodocus, và Brontosaurus (trước đây từng được xem là danh pháp đồng nghĩa với Apatosaurus). Sauropoda xuất hiện vào cuối kỷ Trias, thời mà chúng có phần giống với Prosauropoda là nhóm liên quan chặt chẽ (và có thể tổ tiên của Sauropoda). Vào cuối kỷ Jura (150 triệu năm trước), chúng đã phổ biến rộng rãi (đặc biệt là Diplodocidae và Brachiosauridae). Đến cuối kỷ Phấn trắng, các nhóm này chủ yếu đã bị thay thế bởi Titanosauria phân bố gần như ở toàn cầu. Tuy nhiên, như với tất cả khủng long khác (trừ một số loài chim), Titanosaurs tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-phân đại đệ Tam. Hóa thạch còn lại của Sauropoda đã được tìm thấy trên mọi lục địa, bao gồm cả Nam cực. Các Sauropoda tên được đặt ra bởi Othniel Charles Marsh vào năm 1878, và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp của "chân thằn lằn". Hóa thạch đầy đủ của Sauropoda là rất hiếm. Nhiều loài, đặc biệt là các loài lớn nhất, được biết là chỉ từ các khúc xương bị cô lập và vỡ vụn. Nhiều mẫu gần hoàn chỉnh thiếu đầu, đuôi và chân. Tất cả mọi loài khủng long Sauropoda đều ăn thực vật. Một động vật chỉ ăn thực vật cần có bộ răng và hàm khác so với động vật ăn thịt. Nó cũng cần một hệ tiêu hóa lớn hơn nhiều để xử lý cây cỏ. Vì thế, Sauropoda trông rất khác so với khủng long chân thú (Theropoda). >>>Xem thêm video:Khai quật quái vật ăn thịt kỷ Jura xuất hiện từ dòng dõi “ma”. Nguồn: Kienthucnet.

