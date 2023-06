Chỉ bằng một vết cắn, loài vật này biến bạn thành người ăn chay

Loài vật sở hữu khả năng thần kỳ này chính là bọ ve Lone Star. Chúng là một loài côn trùng đặc biệt sinh sống phổ biến ở miền đông nước Mỹ và Mexico. Được đặt tên theo hình dáng đặc trưng trên lưng, loài bọ ve này không chỉ có khả năng gây dị ứng thịt mà còn là một nguồn lây truyền bệnh nhiễm khuẩn ehrlichiosis. Với khả năng bám vào mọi vật thể từ gà tây, hươu đến con người, bọ ve Lone Star đã mở rộng môi trường sống của nó và trở thành một loài côn trùng đáng chú ý. Đặc điểm về hình dáng và diện mạo, bọ ve Lone Star dễ dàng nhận biết bởi màu sắc và họa tiết trên cơ thể. Chúng có màu nâu đỏ và có hình dáng hình bầu dục. Đặc biệt, con cái của loài này có một đốm trắng nổi bật trên lưng, tạo nên vẻ đẹp riêng và dễ nhận dạng. Sự khác biệt này giúp cho việc xác định bọ ve Lone Star trở nên dễ dàng và phổ biến trong các khu vực sinh sống của chúng. Một đặc điểm đáng chú ý của bọ ve Lone Star là khả năng gây dị ứng thịt đỏ. Khi cắn vào người, chúng có thể gây ra một dạng rối loạn gọi là Hội chứng Alpha-gal (AGS), khiến nạn nhân trở thành người ăn chay ngay lập tức. AGS là một dạng dị ứng đặc biệt, không phải do thịt gây ra, mà do phân tử đường galactose-α-1,3-galactose, hay alpha-gal, có trong một số thực phẩm nhất định, chủ yếu là thịt đỏ, sữa và gelatin. Tuy nhiên, alpha-gal chỉ giới hạn trong động vật có vú, do đó không phải mọi loại thịt đều gây dị ứng. Bọ ve Lone Star cắn người và tiêm vào máu con người chúng protein alpha-gal, khiến cơ thể phản ứng dị ứng với alpha-gal và gây ra các triệu chứng như ho, buồn nôn, phát ban, khó thở và tụt huyết áp. Mức độ phản ứng có thể khác nhau tùy từng người, từ nhẹ đến nguy hiểm, có thể gây sốc phản vệ. Điều này đặc biệt đáng lưu ý là trong các trường hợp nghiêm trọng, nạn nhân có thể gặp khó khăn trong việc thở và cảm giác như bị đốt cháy mỗi khi tiếp xúc với thịt đỏ. Loài bọ ve Lone Star ban đầu chỉ sinh sống ở miền Nam Hoa Kỳ, ký sinh trên những con hươu đuôi trắng. Tuy nhiên, khi con hươu được đưa đi nuôi ở nhiều nơi khác nhau, những con bọ ve Lone Star cũng bắt đầu mở rộng môi trường sống của chúng. Điều này đã làm cho việc tiếp xúc với loài côn trùng độc đáo này trở nên dễ dàng hơn và tăng cường sự quan tâm đối với sự tồn tại của nó. Ngoài việc gây dị ứng thịt, bọ ve Lone Star cũng có khả năng lây truyền bệnh nhiễm khuẩn ehrlichiosis. Đây là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, khiến cơ thể người bị sốt, đau nhức cơ, mệt mỏi và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Việc bọ ve Lone Star có khả năng truyền bệnh này đã tạo ra một mối quan ngại về sức khỏe công cộng và đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát. Để bảo vệ bản thân khỏi bọ ve Lone Star và các nguy cơ liên quan, người ta thường khuyên mặc quần áo dày, giày cao cổ và sử dụng kem chống muỗi hoặc chất chống côn trùng. Đồng thời, cần kiểm tra cơ thể sau khi tiếp xúc với môi trường có thể chứa bọ ve, và nếu phát hiện bọ ve, nên lấy ra một cách cẩn thận để tránh bị cắn. Bọ ve Lone Star là một loài côn trùng độc đáo và gây quan tâm lớn đối với con người. Khả năng gây dị ứng thịt và lây truyền bệnh ehrlichiosis là những đặc điểm nổi bật của loài này. Việc tìm hiểu về bọ ve Lone Star và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát liên quan sẽ giúp con người đối phó hiệu quả với sự tồn tại và tác động của loài côn trùng này trong môi trường sống của chúng. >>>Xem thêm video: Ngắm những bộ ria độc dị và hài hước nhất vương quốc động vật.

