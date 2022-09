Chê iPhone 14 quá đắt, đây là những smartphone cao cấp có thể thay thế

iPhone 13 Pro đang là sự thay thế tốt nhất cho iPhone 14 năm nay. Điện thoại có giá bán thấp hơn iPhone 14, hiệu năng - thời lượng pin tương đương, cụm 3 camera sau 12MP cũng xịn sò hơn, thiết kế bền vững hơn với khung thép không gỉ. iPhone 13 Pro được trang bị tấm nền OLED, độ phân giải 2532 x 1170 và mật độ điểm ảnh 460 pixel/inch. Tính năng ProMotion sẽ tự điều chỉnh tần số quét từ 10Hz đến 120Hz, thích ứng với không chỉ nội dung trên màn hình mà còn cả tốc độ lướt ngón tay trên mặt kính của bạn. iPhone 13 Pro được trang bị cụm ba camera sau 12MP và tất cả đều dùng cảm biến Sony, gồm một ống kính tele với tiêu cự 77mm, zoom quang học 3x; ống camera chính có cảm biến lớn với khẩu độ f/1.5. Ống kính siêu rộng 12MP 120 độ cũng nhận được một cảm biến lớn hơn, hỗ trợ tự động lấy nét để có những bức ảnh góc siêu rộng sắc nét hơn. Trong bộ tứ Galaxy S 2022, Galaxy S22 có kích cỡ màn hình tương đương với iPhone 14 và xứng đáng để so sánh. Với hiệu năng top đầu phân khúc Android, Galaxy S22 tự tin xử lý mọi tựa game di động, đa nhiệm và mọi nhiệm phụ phức tạp. Máy sở hữu màn hình Dynamic Amoled 2X 6,1 inch với độ phân giải 2K, tần số làm mới màn hình 120Hz, độ sáng màn hình tới 1300 nit, cùng khóa vân tay quang học tích hợp trên màn hình. Đi kèm với đó là con chip Snapdragon 8 GEN 1 – đây là thế hệ đầu tiên mà Samsung phân phối S series với chip Qualcomm tai thị trường Việt Nam. Đi kèm với RAM dung lượng 8GB, Galaxy S22 mang tới khả năng đáp ứng tốt các tựa game cũng như ứng dụng nặng nhất, ở mức cấu hình cao nhất. Đương nhiên camera cũng là điểm mà người sử dụng hài lòng ở thế hệ này với cụm 3 camera trong đó có camera tới 50Mp mang tới khả năng chụp ảnh với sự sắc nét, màu sắc cũng như độ sáng ấn tượng. Có thể nói, iPhone 14 năm nay là bản sao từ iPhone 13 năm ngoái. 2 chiếc iPhone này có chung thiết kế, màn hình, bộ nhớ, camera sau kép 12MP,...iPhone 14 chỉ được nâng cấp nhẹ về hiệu suất và một số tính năng nhiếp ảnh, hoàn toàn không đáng kể. iá bán sau giảm của iPhone 13 cũng "mềm" hơn khá nhiều so với iPhone 14 nên cũng được xem là khoản đầu tư tiết kiệm và giá trị hơn. iPhone 13 sử dụng màn hình 6,1 inch, sử dụng tấm nền OLED và có một khung nhôm giữa hai tấm kính. Dòng iPhone 13 đi kèm với bộ vi xử lý Apple A15 Bionic. Con chip này vẫn sử dụng quy trình 5nm và có CPU 6 nhân. Chiếc điện thoại này được làm bằng kính cường lực và có khung thép không gỉ. Xiaomi 12 cũng được xem là một lựa chọn tiết kiệm hơn nhiều so với iPhone 14. Đây cũng là một trong số những flagship Android năm nay với con chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ, thiết kế cao cấp cùng cụm camera sau 50MP, 13MP, 5MP - đem lại hình ảnh chất lượng khá. Xiaomi 12 có những cải tiến các thuật toán AI độc quyền của Xiaomi cho phép người dùng ghi lại mọi khoảnh khắc theo cách họ muốn dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi chủ thể đang chuyển động. Xiaomi 12 tự hào sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 8 thế hệ 1 – nền tảng di động tiên tiến và đáng gờm nhất của Qualcomm. Được xây dựng trên quy trình 4nm, bộ vi xử lý này tăng khả năng kết xuất đồ họa của GPU lên 30% và hiệu quả năng lượng lên 25% so với thế hệ trước. Mời các bạn xem video: Việt Nam có những thương hiệu điện thoại nào? Nguồn: VTV

