Cháy pin xe điện: Vì sao không thể dùng bình cứu hỏa mini dập lửa?

1. Cấu trúc pin lithium-ion: Pin lithium-ion bao gồm nhiều tế bào, mỗi tế bào chứa nhiều điện cực lithium và carbon. Khi các điện cực này tiếp xúc với nhau, chúng tạo ra phản ứng hóa học và nhiệt độ tăng cao. Nếu nhiệt độ đủ cao, pin có thể cháy hoặc nổ. 2. Không cần oxy: Đám cháy trong pin xe điện không cần oxy để duy trì. Trong các bình cứu hỏa thông thường, nguyên tắc là cách ly chất cháy khỏi oxy để ngăn cháy. Nhưng đám cháy pin xe điện dựa trên phản ứng hóa học bên trong pin, không cần oxy để tiếp tục cháy. 3. Nhiệt độ cao và nguy hiểm độc hại: Khi pin bắt lửa, nó tạo ra lượng nhiệt rất lớn, có thể làm pin tiếp tục cháy hoặc phát nổ. Đám cháy pin xe điện cũng có thể tạo ra các chất độc hại, gây nguy hiểm cho người và động vật. Theo những nhân chứng gần hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), vụ cháy xảy ra nghi là do chập điện trong lúc sạc xe điện vì lửa phát ra từ tầng hầm và kèm theo nhiều tiếng nổ. Khi xe điện bị cháy, không nên sử dụng nước hoặc bình cứu hỏa thông thường để dập tắt ngọn lửa, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ cháy hoặc nổ. Thay vào đó, cần sử dụng các biện pháp an toàn như sử dụng chăn chống lửa để chặn nguồn oxy và gọi cho cứu hỏa để xử lý tình huống nguy hiểm. Điều quan trọng là cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn cháy nổ cụ thể cho pin xe điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường. Cần sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp để đưa ra các quy định và biện pháp an toàn liên quan đến pin lithium-ion và xe điện. Mời quý độc giả xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini.

