Chàng trai chăn bò “đổi đời” sau nụ cười lộ nét đẹp đặc biệt

Zhaxi Dingzhen là một người Tây Tạng bình thường, sống với nghề chăn gia súc ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Công việc hàng ngày là chăm sóc vật nuôi và làm việc nhà. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau khi video dài 10 giây được lan truyền trên mạng xã hội. Biến Dingzhen trở thành người nổi tiếng chỉ trong một đêm. Khi ấy, Zhaxi đang đi bộ trước nhà mình trên cao nguyên Tây Tạng và mỉm cười trước ống kính với chút ngượng ngùng. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ, nhận được hơn 2,7 triệu lượt thích và 135 ngàn lượt bình luận. Hầu hết đều khen ngợi cậu có một nét đẹp đặc biệt. Sau khi video được lan truyền trên mạng, các nhà chức trách đã sớm nhận ra đây là cơ hội để quảng bá du lịch cho địa phương. Ngày 18/11, Công ty Phát triển Đầu tư Du lịch và Văn hóa thuộc sở hữu Nhà nước đã ký hợp đồng thuê Zhaxi với giá 530 USD/ tháng kèm theo các quyền lợi khác. Ông Gao Xiaoping, phó tổng giám đốc công ty này cho biết, ông hi vọng rằng sẽ có nhiều người biết đến Lý Đường hơn nữa nhờ có Zhaxi. Zhaxi cũng được xem là một luồng gió mới của làng giải trí khi mà khán giả đã quá chán với những ngôi sao có ngoại hình mỏng manh và trang điểm đậm. Sau khi đoạn video xuất hiện vào ngày 11/11, người dùng mạng Trung Quốc bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai tự nhiên và cuộc sống chăn gia súc an nhàn của Dingzhen ở vùng cao. Hàng triệu người đã theo dõi các buổi phát trực tiếp của anh chàng này. Một tuần sau khi đoạn video được đăng tải, công ty du lịch ở huyện Lý Đường đã thuê Dingzhen làm “đại sứ hình ảnh”. Họ bắt tay vào quay video quảng cáo và đăng lên mạng. Đoạn video dài 3 phút có tiêu đề “Thế giới của Dingzhen” giới thiệu phong cảnh đẹp như tranh vẽ từ Lý Đường, nằm ở cao nguyên Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có độ cao 4.014 m so với mực nước biển. Chính quyền cũng tăng cường giới thiệu Dingzhen trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn mở tài khoản cho con ngựa Pearl của anh ta. Những nỗ lực đã được đền đáp. Lượng tìm kiếm Lý Đường trong tuần đầu tháng 12 cao hơn 620% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ trang web du lịch Ctrip. Lượng đặt phòng khách sạn ở khu vực Garze, thủ phủ của Lý Đường, cũng tăng 89% trong 2 tuần sau khi video đầu tiên về Dingzhen xuất hiện. Khách du lịch thậm chí còn có cơ hội được chụp ảnh với Dingzhen. Nhiều người tỏ ra hào hứng, nhận xét rằng anh chàng này đẹp trai hơn cả trong video. Khả năng tiếng phổ thông còn hạn chế, nên hiện chàng trai này vẫn phải trò chuyện với người hâm mộ qua một thông dịch viên. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Dingzhen cho biết muốn trở thành "hoàng tử đua ngựa".

Zhaxi Dingzhen là một người Tây Tạng bình thường, sống với nghề chăn gia súc ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Công việc hàng ngày là chăm sóc vật nuôi và làm việc nhà. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau khi video dài 10 giây được lan truyền trên mạng xã hội. Biến Dingzhen trở thành người nổi tiếng chỉ trong một đêm. Khi ấy, Zhaxi đang đi bộ trước nhà mình trên cao nguyên Tây Tạng và mỉm cười trước ống kính với chút ngượng ngùng. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ, nhận được hơn 2,7 triệu lượt thích và 135 ngàn lượt bình luận. Hầu hết đều khen ngợi cậu có một nét đẹp đặc biệt. Sau khi video được lan truyền trên mạng, các nhà chức trách đã sớm nhận ra đây là cơ hội để quảng bá du lịch cho địa phương. Ngày 18/11, Công ty Phát triển Đầu tư Du lịch và Văn hóa thuộc sở hữu Nhà nước đã ký hợp đồng thuê Zhaxi với giá 530 USD/ tháng kèm theo các quyền lợi khác. Ông Gao Xiaoping, phó tổng giám đốc công ty này cho biết, ông hi vọng rằng sẽ có nhiều người biết đến Lý Đường hơn nữa nhờ có Zhaxi. Zhaxi cũng được xem là một luồng gió mới của làng giải trí khi mà khán giả đã quá chán với những ngôi sao có ngoại hình mỏng manh và trang điểm đậm. Sau khi đoạn video xuất hiện vào ngày 11/11, người dùng mạng Trung Quốc bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai tự nhiên và cuộc sống chăn gia súc an nhàn của Dingzhen ở vùng cao. Hàng triệu người đã theo dõi các buổi phát trực tiếp của anh chàng này. Một tuần sau khi đoạn video được đăng tải, công ty du lịch ở huyện Lý Đường đã thuê Dingzhen làm “đại sứ hình ảnh”. Họ bắt tay vào quay video quảng cáo và đăng lên mạng. Đoạn video dài 3 phút có tiêu đề “Thế giới của Dingzhen” giới thiệu phong cảnh đẹp như tranh vẽ từ Lý Đường, nằm ở cao nguyên Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có độ cao 4.014 m so với mực nước biển. Chính quyền cũng tăng cường giới thiệu Dingzhen trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn mở tài khoản cho con ngựa Pearl của anh ta. Những nỗ lực đã được đền đáp. Lượng tìm kiếm Lý Đường trong tuần đầu tháng 12 cao hơn 620% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ trang web du lịch Ctrip. Lượng đặt phòng khách sạn ở khu vực Garze, thủ phủ của Lý Đường, cũng tăng 89% trong 2 tuần sau khi video đầu tiên về Dingzhen xuất hiện. Khách du lịch thậm chí còn có cơ hội được chụp ảnh với Dingzhen. Nhiều người tỏ ra hào hứng, nhận xét rằng anh chàng này đẹp trai hơn cả trong video. Khả năng tiếng phổ thông còn hạn chế, nên hiện chàng trai này vẫn phải trò chuyện với người hâm mộ qua một thông dịch viên. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Dingzhen cho biết muốn trở thành "hoàng tử đua ngựa".