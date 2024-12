Chân trời sự kiện trong vũ trụ ẩn giấu bí mật kinh ngạc

1. Ranh giới không thể quay lại. Chân trời sự kiện là điểm không-thời gian mà bất kỳ thứ gì, kể cả ánh sáng, vượt qua đều không thể quay trở lại do lực hấp dẫn cực kỳ mạnh của lỗ đen. Ảnh: Pinterest. 2. Được định nghĩa bởi tốc độ ánh sáng. Tốc độ thoát tại chân trời sự kiện bằng với tốc độ ánh sáng, tức là không gì có thể vượt qua nó để thoát ra ngoài. Ảnh: Pinterest. 3. Không phải là một "bề mặt vật lý". Chân trời sự kiện không phải là một bề mặt cứng hay vật chất. Nó chỉ là một ranh giới toán học được xác định bởi thuyết tương đối rộng của Einstein. Ảnh: Pinterest. 4. Đánh dấu sự "mất thông tin". Bất kỳ vật chất hay thông tin nào rơi vào lỗ đen sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi quan sát của chúng ta khi vượt qua chân trời sự kiện. Ảnh: Pinterest. 5. Biểu tượng cho sự bí ẩn. Chân trời sự kiện tượng trưng cho những điều chưa biết và không thể quan sát được của vũ trụ, vì chúng ta không thể biết điều gì xảy ra bên trong nó. Ảnh: Pinterest. 6. Khác nhau với từng loại lỗ đen. Vị trí của chân trời sự kiện phụ thuộc vào khối lượng của lỗ đen. Lỗ đen lớn hơn có chân trời sự kiện rộng hơn. Ảnh: Pinterest. 7. Liên quan đến kỳ dị trọng trường (Singularity). Chân trời sự kiện bao quanh điểm kỳ dị, nơi mật độ vật chất và độ cong không-thời gian trở nên vô hạn theo lý thuyết. Ảnh: Pinterest. 8. Thời gian chậm lại gần chân trời sự kiện. Khi một vật thể tiếp cận chân trời sự kiện, thời gian của nó sẽ dường như chậm lại đối với người quan sát bên ngoài do tác động của lực hấp dẫn mạnh (hiện tượng giãn thời gian hấp dẫn). Ảnh: Pinterest. 9. Không gian và thời gian bị đảo ngược. Gần chân trời sự kiện, các khái niệm không gian và thời gian bị "đảo ngược": hướng vào trong lỗ đen trở thành hướng không thể tránh khỏi, giống như thời gian chỉ tiến về phía trước. Ảnh: Pinterest. 10. Không có ánh sáng phát ra từ đó. Vì ánh sáng không thể thoát ra khỏi chân trời sự kiện, lỗ đen thường xuất hiện dưới dạng "vùng tối" khi quan sát bằng các kính viễn vọng. Ảnh: Pinterest. 11. Gắn với "nghịch lý thông tin lỗ đen". Theo lý thuyết, thông tin vật chất rơi vào lỗ đen sẽ mất vĩnh viễn khi vượt qua chân trời sự kiện, điều này tạo ra tranh cãi lớn trong vật lý hiện đại về định luật bảo toàn thông tin. Ảnh: Pinterest. 12. Hình ảnh biểu tượng nhờ EHT. Hình ảnh lỗ đen M87* do Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) chụp lại đã giúp nhân loại hình dung được cấu trúc chân trời sự kiện, được bao quanh bởi một vành sáng do vật chất bị đốt nóng. Ảnh: Pinterest. 13. Có thể "bị kéo dài". Trong các lỗ đen quay (lỗ đen Kerr), chân trời sự kiện có thể biến dạng và kéo dài thay vì là hình cầu đối xứng. Ảnh: Pinterest. 14. Giúp chúng ta phát hiện lỗ đen. Lỗ đen không thể được quan sát trực tiếp, nhưng chúng ta có thể phát hiện chân trời sự kiện thông qua chuyển động của vật chất và ánh sáng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. Chân trời sự kiện xuất hiện trong nhiều tác phẩm viễn tưởng, như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Event Horizon (1997), sử dụng khái niệm này để khám phá những bí ẩn và nỗi sợ hãi vượt ra ngoài nhận thức con người. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

