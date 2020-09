Chân dung thần đồng Liên Quân Việt bị phạt nặng vì... "ngón tay thối"

Mới đây, ngay tại vòng thi đấu thứ 5 của Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020 của Liên Quân Mobile, thần đồng Liên Quân Việt đã lĩnh án phạt nặng vì có hành khiếm nhã, thô tục ngay trong khi thi đấu. Trang chủ của Liên Quân Mobile đã đưa ra "Thông báo xử phạt đội tuyển Saigon Phantom do vi phạm quy tắc ứng xử tại vòng 5 Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020'' đối với vận động viên (VĐV) Thóng Lai Bâng thuộc đội tuyển Saigon Phantom đã có hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu thể thao điện tử bộ môn Liên Quân Mobile. Theo đó, Saigon Phantom bị phạt 1 điểm Penalty Point cùng với đó Lai Bâng nhận án phạt 20 triệu đồng tiền giải thưởng. Cụ thể, sau khi kết thúc ván đấu, khi Lai Bâng và BronzeV (Đồng 5) đập tay nhau thì tuyển thủ thần đồng Liên Quân Mobile Việt giơ ngón tay giữa ra và bị camera ghi hình lại được. Tại một số quốc gia, hành động này được gọi là "Ngón tay thối". Trong văn hóa Tây phương, việc giơ ngón tay giữa ra trước bị coi là hành động khiếm nhã, có thể hiểu là mang tính xúc phạm và khinh bỉ. Bởi vậy hành động của người đi rừng SGP với đồng đội để ăn mừng sau trận thắng ghi hình trực tiếp trên kênh livestream của Garena được cho là không thể tha thứ. "Hành vi vi phạm của đội tuyển Saigon Phantom gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của giải đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Quân Mobile và trải nghiệm của các quý khán giả khi theo dõi giải đấu", Garena cho biết. Mức phạt dành cho Lai Bâng cũng tương tự với trường hợp của PS Man - cựu đội trưởng Box Gaming trước đây. Nguyên nhân bởi vận động viên này đã livestream một tựa game khác không phải Liên Quân Mobile. Lai Bâng được xem là thần đồng Liên Quân Mobile Việt bởi những chiến tích cày rank đáng nể khi mới 18 tuổi. Game thủ này cũng thể hiện được phong độ thi đấu ổn định đến mức khá xuất sắc trong đội hình Saigon Phantom. Thần đồng Lai Bâng từng lọt Top 1 Thách Đấu ở Đài Loan, máy chủ được đánh giá là có chất lượng và tính cạnh tranh cao nhất thế giới. Game thủ này có thể chơi ở vị trí ở tất cả các tướng, các đường mà gần như luôn là người gánh team. Từ cách di chuyển, chọn vị trí, sử dụng skill đều thể hiện anh là một người có năng khiếu và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Bên cạnh đó chàng trai này còn được yêu thích bởi phong cách livestream khá hài hước Không chỉ đánh cùng bạn bè và các fan, Lai Bâng cũng thường xuyên giao lưu cũng như đối đầu với những tuyển thủ chuyên nghiệp như Xuân Bách, Bé Trung…, streamer có tiếng khác và được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, scandal mới đây của Lai Bâng đã khiến cho hình ảnh của thần đồng này bị ảnh hưởng ít nhiều. Gần đây, Thần đồng Liên Quân Việt đã công khai cô bạn gái xinh đẹp tại ngày Chung kết sau khi vô địch ĐTDV mùa Xuân, khiến bao fan nữ tiếc nuối. Cô gái hiện đang nắm giữ trái tim của Lai Bâng - tuyển thủ đi rừng của SGP tên Huyền Trang (Trang Six), sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng. Cặp đôi khiến người hâm mộ nhiều lần không khỏi ghen tị khi công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trải nghiệm bộ đôi PlayStation 4 cùng game thủ Việt | VTC

