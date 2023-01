Chân dung các loài chim quý hiếm, tuy đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng

1. Tit xanh hay còn biết đến với cái tên Sẻ ngô xanh (Cyanistes caeruleus) là một loài chim trong họ Paridae. Loài chim này dễ nhận ra với bộ lông màu xanh da trời vàng. 2. Inca Tern: Đây là Salvador Dali của thế giới loài chim. Khi nói đến độ dài của bộ ria mép của nhạn Inca Peru, càng dài thì càng khỏe mạnh. Bộ ria mép dài hơn cho thấy hệ thống miễn dịch mạnh hơn và do đó, một đề xuất hấp dẫn hơn để tán tỉnh. 3. Gouldian Finch: Loài chim sẻ Gouldian từ Úc là một trong những loài có màu sắc sặc sỡ nhất trong số các loài chim sẻ. Năm 1992, nó được phân loại là loài nguу cấp theo tiêu chí C2ai của IUCN. 4. Đại bàng Philippines có một trong những sải cánh lớn nhất so với bất kỳ loài đại bàng nào, là 2 mét, và chỉ được tìm thấy trên các hòn đảo của Philippines, nơi nó là loài chim quốc gia. Đây là một trong những loài chim quý nhất thế giới. 5. Chim bồ câu Jacobin: Jacobins là một trong những giống chim bồ câu nội địa lâu đời nhất trên thế giới, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Việc chúng đến châu Âu trong thế kỷ 16 là điều đã thúc đẩy sự tiến hóa thành những loài chim triển lãm thời trang mà chúng ta thấy ngày nay. 6. Chim bồ câu đăng quang Victoria được coi là loài chim lớn nhất trong số các loài chim bồ câu còn sống, và có thể được tìm thấy trên đất liền New Guinea. Thành viên lớn hơn duy nhất của gia đình chim bồ câu là Dodo. 7. Toco Toucan: Đầu cổ của Toco Toucan là lớn nhất so với kích thước cơ thể của bất kỳ loài chim nào và nó có thể được sử dụng để điều chỉnh sự phân bố nhiệt tương tự như tai voi. Trong khi ngủ, có thể giảm bớt sự mất nhiệt bằng cách đặt đầu dưới cánh của chúng. 8. Andean con gà trống của đá: Trong quá trình sinh sản, Cock-of-the-rock đực tham gia vào “màn đối đầu” giống như một trận chiến khiêu vũ với những con đực khác, càng ngày càng điên cuồng hơn khi con cái tiếp cận. 9. Sếu đăng quang màu xám đến từ Nam và Đông Phi, nổi tiếng là khá nóng nảy và có khả năng khiến người ta phải chú ý chỉ bằng một cái vỗ nhẹ. 10. Vua kền kền: Người Maya từng tin rằng Kền kền Vua là sứ giả giữa thần linh và con người. Trái ngược với mối liên hệ phổ biến giữa kền kền và sa mạc, Kền kền vua sống trong những khu rừng rậm được tìm thấy ở Nam Mỹ cho đến Mexico. 11. Gà mái Vultrurine Guineafowl có thể đẻ tới 40 quả trứng mỗi mùa - đây có thể là một trong những lý do khiến loài chim này không phải là loài bị đe dọa. Chúng được tìm thấy ở vùng bán hoang mạc rậm rạp ở Đông Phi và dành phần lớn thời gian để chạy hơn là bay. 12. Con gà trống viền bạc: Trong văn học và nghệ thuật Ba Lan, con gà trống có viền bạc này đã trở thành biểu tượng của một quý ông quê mùa từ Ba Lan thời trung cổ. >>>Xem thêm video: Bật cười với những khoảnh khắc hài hước của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

