Chấn động tiên tri 250 triệu năm nữa: Trái Đất thành Hỏa Diệm Sơn?

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Bristol, Trái Đất có thể trải qua một sự biến đổi đáng sợ sau khoảng 250 triệu năm nữa, khi tất cả các lục địa trên hành tinh này hợp nhất lại với nhau, tạo thành một "lục địa siêu khổng lồ" tương tự Hỏa Diệm Sơn. Sự biến đổi này dự kiến sẽ dẫn đến nhiệt độ vượt quá 40 độ C và độ ẩm cao hàng ngày, khiến con người và nhiều loài khác tiến dần đến "ngày tận thế". Loài người và nhiều loài khác có thể chết do không thể tỏa nhiệt và làm mát cơ thể khi nồng độ khí carbon dioxide tăng đột ngột. Hiện tượng này được mô phỏng thông qua mô hình máy tính và các ước tính về tình hình tương lai. Sau 250 triệu năm, tất cả các lục địa sẽ hợp nhất lại với nhau, hình thành một lục địa siêu khổng lồ được gọi là "Pangea Ultima". Môi trường trên Pangea Ultima sẽ trở nên nóng bỏng và khô hanh, không phù hợp cho sự sống của con người và các loài khác. Hệ thống núi lửa cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, phát thải lượng lớn khí carbon dioxide vào không khí, làm nhiệt độ hành tinh tăng lên. Các nhà khoa học cho rằng, hậu quả của sự biến đổi này bao gồm nhiệt độ tăng, Mặt Trời nóng hơn và nhiều carbon dioxide hơn trong không khí, làm cho môi trường ở hầu hết các khu vực trở nên khắc nghiệt, không có nguồn thực phẩm và nước cho động vật có vú. Nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng từ 40-50 độ C và có thể cao hơn trong các khu vực khác nhau. Dự báo này cho thấy rất ít lãnh thổ trên hành tinh có thể hỗ trợ sự sống của động vật có vú sau khi xảy ra biến đổi này và có thể dẫn đến tuyệt chủng của nhiều loài. Tiến sĩ Alexander Farnsworth, trợ lý nghiên cứu cao cấp tại Đại học Bristol lưu ý rằng, để tồn tại, chúng ta có thể cần xây dựng nơi trú ẩn có hệ thống điều hòa không khí hoặc khám phá các giải pháp kỹ thuật địa chất để quản lý khí hậu. Ngoài ra, việc thiết lập nền văn minh trên các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời cũng được đề xuất, nhưng hiện tại chỉ là một tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Mời quý độc giả xem thêm video: Khám phá bên trong căn hầm dành cho ngày tận thế.

