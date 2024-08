Chà vá chân đen được phát hiện ở Bình Thuận: Loài trong Sách đỏ

Tại rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc (Bình Thuận), các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài chà vá chân đen quý hiếm nhờ bẫy ảnh. (Ảnh: BQL rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc cung cấp) Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) là một loài khỉ ăn lá đặc hữu của Việt Nam và Campuchia, được biết đến với vẻ đẹp độc đáo và tình trạng bảo tồn cực kỳ nguy cấp. Loài này sinh sống chủ yếu ở khu vực Nam Trường Sơn của Việt Nam và miền núi Campuchia lân cận. (Ảnh: WWF) Chà vá chân đen có bộ lông xám với vết lông trắng ở mông, lông vai và tay màu đen. Đặc biệt, chúng có cặp chân và hai cánh tay màu đen, đúng như tên gọi. Lông trên đầu màu xám với một vành đen phía trên trán, và râu quai nón màu trắng. Đuôi dài với sắc lông trắng, tạo nên một vẻ ngoài rất đặc trưng và dễ nhận biết.(Ảnh: Animal Database) Loài chà vá chân đen thường sống thành từng nhóm từ 3 đến 20 cá thể, chủ yếu sinh trưởng trong các cánh rừng già ở độ cao từ 300m trở lên so với mực nước biển. (Ảnh: Primate Watching) Thức ăn của chúng chủ yếu là lá cây, thỉnh thoảng thêm trái cây và hoa. Một điểm đặc biệt là khi gặp nguy hiểm, chúng thường trở nên bất động, điều này khiến chúng dễ bị săn bắt. (Ảnh: Ecology Asia) Chà vá chân đen hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và săn bắt trái phép. Theo Sách Đỏ IUCN, loài này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Các khu bảo tồn quan trọng của loài này ở Việt Nam bao gồm Vườn quốc gia Núi Chúa, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, và Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Viện Sinh thái học Miền Nam) Nhiều nỗ lực bảo tồn đã được triển khai để bảo vệ loài chà vá chân đen. Tại khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, tỉnh Khánh Hòa, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 109 cá thể chà vá chân đen thuộc 16 đàn, và đang thực hiện các biện pháp bảo tồn kết hợp với phát triển bền vững.(Ảnh: iNaturalist) Chà vá chân đen không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và cần được bảo vệ để duy trì sự cân bằng tự nhiên. (Ảnh: Dreamstime) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

